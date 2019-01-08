全國最高《50樓Café》莓好食光‧亮麗登場

位於新北最高百揚大樓頂樓的「50樓Café」，是全國最高的自助餐廳，廳內環場皆為落地明窗，框住雙北如畫美景，搭配餐檯上符合時令的主題饗宴，來客坐落其間心情大好！跨年過後就是要吃草莓，50樓Café 即日起到2月2日推出「莓好食光」，金牌主廚不惜成本，選用網室栽種的大湖草莓，製成琳瑯滿目的佳餚美點，識食饕家不可錯過！該廳餐費如下，午餐─平日NT$799、假日NT$899，晚餐─平日NT$899、假日NT$999；訂位專線(02)7705-9723。

據供貨商表示，50樓Café選用的是苗栗大湖鄉網室栽種的草莓，軟硬適中，香氣濃郁，遠優於進口產品，今年價格堪稱平穩，然若久雨不歇，價格一定上揚，比進口草莓還要高出許多。

「莓好食光」活動期間，擁有25年豐富資歷的冠軍主廚陳俊杉，率領團隊集思廣益，除了既有的現流生魚片、生猛海鮮吧、蝦兵蟹將蒸籠區、和最受歡迎的爐烤美國自然牛之外，端出來的主題佳餚包括(實際品項以現場供應為準)：花園蟹肉草莓甜筒、草莓藍紋起士牛肉冷盤、酪梨小米草莓沙拉、泰式莓果大薄片、烙烤香草豬佐乳酪草莓醬、嫩煎雞胸佐陳醋草莓莎莎、羅勒莓果蜜醋烤鮭魚、夏威夷鮮蝦草莓炒飯、酥炸草莓芋香肉球、草莓愛鮪魚爐烤佛卡夏…等，萬人迷的草莓甜點則包括鮮奶油草莓蛋糕、萬紫千紅草莓派對、草莓慕斯甜心、草莓泡芙、草莓奶酪、草莓檸檬派、草莓焦糖布丁、抹茶草莓捲、草莓馬芬糕、現做草莓麻糬鬆餅佐草莓冰淇淋…等，酸甜交融的華麗口感，絕對值回票價！

以上費用皆須外加一成服務費。「50樓Café」隸屬於「Mega 50餐飲及宴會」，後者是遠東集團委由香格里拉酒店集團營運的新北第一餐飲品牌，旗下擁有三間餐廳和一間宴會廳，包括48樓的新北口碑第一粵菜餐廳「望月樓」和可容納40桌的「Mega 50宴會廳」，49樓是名列TripAdvisor網站新北第一的「Asia 49亞洲料理及酒廊」，50樓則是全國最高的「50樓Café」自助餐廳。Mega 50餐飲及宴會。