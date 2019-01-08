勞動部調查：外籍看護工每月20K、9成9有加班費

（台灣英文新聞/文化組 綜合報導）勞動部於1月7日公佈「外籍勞工管理及運用調查」統計結果，在台的外籍家庭看護工每月薪資平均為1萬9,927元，每日實際工作時間約為10.2小時，9成9的雇主在假日不放假時，皆有發給加班費，而雇主與外籍看護工在工作時經常面對的問題則是「語言溝通」，約占4成與3成。

勞動部於2018年7月至8月辦理「外籍勞工管理及運用調查」，計回收有效樣本8,653份。根據薪資調查，在台外籍移工總薪資平均為2萬7,788元，外籍家庭看護工總薪資平均則為1萬9,927元。

在工作時間部分，外籍勞工每月總工時平均為195.3小時，外籍家庭看護工每日工作時間約為10.2小時。在加班費方面，有9成6外籍看護工表示每日連續休息時間超過8小時，6成5移工每週有假期，若假日不放假，9成9的雇主都有發給加班費。

而雇主在管理及運用外籍勞工時有遭遇困擾者，以「語言溝通困難」占84.1%最高，其次為「衛生習慣不佳」占37.9%。而僱用外籍家庭看護工有困擾者占29.8%，困擾原因亦以「語言溝通困難」占71.4%最高，「愛打電話、聊天」占40.0%居次。

雇主僱用外籍家庭看護工前，有聘僱本國看護（照顧服務員）的經驗者占33.0%，不繼續僱用原因以「經濟負擔考量」占80.6%最高。

勞動部表示，為利雇主、仲介公司、外籍勞工及一般民眾了解有關外籍勞工聘僱業務，勞動部於106年建置完成「跨國勞動力權益維護資訊網站」，提供5國語言，包括中文、英文、印尼文、越南文及泰文的網頁資訊，使雇主及外籍勞工，能透過網站即時獲悉相關聘僱業務、權益維護與法令等資訊。