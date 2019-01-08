沙烏地18歲女子受虐赴泰尋求庇護　遭遇PO網聯合國關注

（台灣英文新聞／宇妍 綜合外電報導）一名宣稱在沙烏地阿拉伯受到虐待的18歲女子奎儂，日前搭機抵達泰國，想要尋求第三國難民身分庇護。

由於害怕遭遣返回國會被家人殺害，上週六（5日)她開始將自己的遭遇PO上社群網站求救。同時將自己反鎖在曼谷蘇凡納布(Suvarnabhum)國際機場飯店房間內，阻止泰國當局將她遣返。影片發送到社群網路上，引起相當大的關注。

這名叫奎儂的女子是在5日抵達曼谷機場 ，她在轉機時被攔下，護照也一度被科威特官員沒收。原本面臨被驅逐出境的威脅，但在滯留機場將近48個小時後，昨晚終於獲准入境泰國。

泰國在國際壓力下，決定不將她遣返，目前聯合國難民署已將她帶離機場，安全無虞。難民署官員今天（8日)表示，他們正在調查這名女子奎儂（Rahaf Mohammed al-Qunun）申請難民身分的案件。過程可能需要幾天的時間。

不過在此同時，女子的父親也已經抵達曼谷，希望跟女兒見面。但聯合國官員尚未決定是否讓他們見面。人權團體擔心，奎儂的父親可能透過沙國大使館將她帶走。

澳洲和英國兩地的議員及維權人士，都呼籲他們的政府，對奎儂提供庇護。

英國一名女性發起網路連署，呼籲外交大臣杭特（Jeremy Hunt）給予奎儂庇護及核發緊急旅行文件，數小時內就獲得好幾千人連署。

另一方面澳洲政府已經表示，希望泰國和聯合國難民署(UNHCR)儘快處理奎儂的案件，澳洲政府會依據聯合國難民署的決定來考慮是否給予奎儂難民身分。

這個事件發生的時機相當湊巧，因為西方國家正為了美國駐沙烏地記者哈紹吉，在土耳其伊斯坦堡沙國領事館遭殺害的事件，強烈質疑沙烏地的人權尺度。

奎儂的案件也引起全球關注沙國嚴格的社會規範，例如要求女性須先取得男性「監護人」同意才能旅行。人權團體抨擊這種做法，恐將使得女性受家人虐待，被監禁在家中而完全不為外界所知。