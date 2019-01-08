降血壓藥禁忌多 飲食、生活該如何調整？

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）張先生平時有在服用降血壓藥，有時嘴饞會買手搖飲料來喝，卻發現血壓開始變得不穩，還會偶爾頭暈，就醫後才知道，原來含葡萄柚汁的飲料、茶類都可能影響血壓藥的藥效。食藥署提醒，由於降血壓藥品種類多，藥理作用也不一樣，提醒患者記得多了解用藥禁忌，或者直接詢問藥師。

1.有沒有飲食禁忌？

屬於鈣離子通道阻斷劑的降血壓藥，搭配葡萄柚吃容易發生交互作用，影響藥效。此外，作用機轉為藉由阻斷血管收縮素接受器或抑制血管收縮素形成以達降血壓效果的藥品，可能引起高血鉀副作用。而哪些又是含鉀鹽較高的食物，如：濃厚肉湯、雞精、人參精、低鈉鹽、低鹽醬油、蕃茄醬、運動飲料、乾燥水果、梅子汁、堅果類、巧克力等。

2.生活上有沒有該調整的習慣？

屬於利尿劑類型的降血壓藥（商品名舉例：蘇拉通Spirotone、迅順INDAP S.R.）會增加尿量與排尿次數，為避免影響睡眠品質，通常會請患者於白天服用；屬於甲型阻斷劑的血壓藥（商品名舉例：可迅Doxaben、降保適Catapres）會導致姿勢性低血壓，下床時動作應慢一點。

3.可以和其他藥一起吃嗎？

為了避免藥品間產生交互作用，就診時記得提醒醫師你有服用降血壓藥。可能引起血壓升高的藥物包括：綜合感冒藥、消炎止痛劑、減肥藥、類固醇、酒精、避孕藥等，建議吃之前必須先詢問醫師或藥師，千萬不要自行服用；而且如果服藥期間血壓不穩定，也必須儘快回診告知醫師。

降血壓藥切勿擅自停藥、減量 ？

高血壓為慢性疾病，需要長期治療控制，服用降血壓藥的患者，千萬不可因為「感覺有改善」，就自行停藥、減藥，一定要遵循醫囑正確服用。

而且非慢性病患者也不可以因為血壓突然升高，就拿親友吃的降血壓藥來吃，因為血壓升高的原因不同，適合藥物也不一樣，應該盡快就醫，交由醫師評估判斷。