不是蘇貞昌？　傳蔡總統希望「他」接閣揆

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）立法院9日將三讀通過預算案，有消息稱行政院長賴清德預計10日院會將提出內閣總辭，外傳將由前行政院長蘇貞昌與前立委陳其邁接任正副院長。

但有媒體報導，如果真的是蘇貞昌接任行政院長，以蘇貞昌的輩份，總統蔡英文應該要登壇拜將，請他出來才是，怎會任由新聞滿天飛？

綜合《中時》與《信傳媒》報導，如果賴清德真的請辭，副院長施俊吉組閣，是比較合理的推算。

對於蘇貞昌接任閣揆的可能性，《信傳媒》今(8)日撰文指出，去年底蘇貞昌接任閣揆的新聞不斷，逼得小英親自出面嗆聲說，她沒有徵詢（蘇貞昌），他哪來的同意。傳聞才告一段落。

近日隨著賴清德將於本周四(10)日內閣總辭的新聞出現，蘇貞昌接任閣揆的消息又開始沸騰。但以蘇貞昌德高望重的輩份，當初蘇貞昌要選新北市長時，蔡英文是「三顧茅廬」、「登壇拜將」才說動蘇貞昌。

因此，蘇貞昌若真的要接行政院長這個位子，怎可任由傳聞滿天飛，草草了事！不但蔡英文基於倫理不能如此做，蘇貞昌更不可能就這樣接受。

《信傳媒》更以前總統馬英九任內為例，在2014年選舉，國民黨敗選，時任行政院長江宜樺下台後，是由副院長毛治國組閣。因此，蔡英文也可遵循前例，若賴清德真的請辭，可由副閣揆施俊吉組閣。

只是，這樣一來，意謂蔡英文將站在第一線，以「總統兼行政院長的概念」，指導政局，不過一切還需靜待觀察。