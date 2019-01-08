  1. 首頁
  2. 新住民

失聯越客「縮骨功」躲冰箱被抓 移民署: 尚餘89名將全力追緝

8人後續將移送移民署專勤隊查辦。

By 文化組,台灣英文新聞－編輯
2019/01/08 14:46
高雄市警方8日宣布查獲「觀宏專案」4名脫逃越南團客 和4名非法移工，其中一名160公分高、50公斤重逃逸 1200多天的男外勞（圖）躲在冰

越南非法移工躲冰箱避查緝

高雄市警方8日宣布查獲「觀宏專案」4名脫逃越南團客 和4名非法移工，其中一名160公分高、50公斤重逃逸 1200多天的男外勞（圖）躲在冰 (來源 中央社)

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）2018年12月25日透過觀宏專案來台觀光並脫團的148位越南旅客，在移民署與警政署的全力追緝下，累計到案59人，尚餘89名。高雄市警方7日再查獲4名脫團越南旅客與4名逾期居留的越南籍旅客，一名移工使出縮骨功，躲藏在冰箱之中，仍遭警方查獲。8人後續將移送移民署專勤隊查辦。

《聯合新聞網》報導，高雄市三民一警分局透過監視器，循線追查當日借走脫團遊客的車輛，並於1月7日在台中梧棲區查獲8名越南人，其中4名為1225「觀宏專案」的脫團越南遊客，另4名逾期居留的越南籍旅客。8人藏身於當地一棟大樓裡，屋主接獲通知時也很驚訝，警方破門而入並盤點現場7人身份時，赫然聽見角落的冰箱發出怪聲。

警方打開冰箱發現，一名高約160公分，重約50公斤的男子躲在冰箱裡，將冰箱塞得滿滿的。警方調查後發現，該名男子名叫阿達，他拜託自己以前的雇主幫忙，雇主故而派人開車前往高雄載走4名越南遊客，不想被專案人員以車追人，最後雇主在警方的解釋下供出阿達的住處。警方將8名越南籍旅客移送移民署專勤隊偵辦，並持續追緝其他脫團失聯越南遊客。

根據統計，截止1月8日累計到案人數 59人，包括37名男子與22名女子，尚餘89人。為擴大偵查並鼓勵民眾踴躍檢舉，移民署成立檢舉獎金，對於舉發脫團對象，並查證屬實的民眾，將核予每件4000元獎勵金
移民署
移工
觀宏專案
警察

相關新聞

失聯外國人快投案！ 移民署：自行到案繳2000即可
失聯外國人快投案！ 移民署：自行到案繳2000即可
2019/01/06 16:25
印尼移工受傷昏厥 海巡署第一時間趕往救援
印尼移工受傷昏厥 海巡署第一時間趕往救援
2019/01/06 10:49
失聯移工自行投案 警呼籲僱主僱用前確認證件以免觸法
失聯移工自行投案 警呼籲僱主僱用前確認證件以免觸法
2019/01/05 15:12
誓言追回113脫團越客 移民署祭高額檢舉獎金
誓言追回113脫團越客 移民署祭高額檢舉獎金
2019/01/04 11:34
移工遺失手機好心慌 警細心尋回失物
移工遺失手機好心慌 警細心尋回失物
2019/01/02 14:48