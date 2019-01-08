失聯越客「縮骨功」躲冰箱被抓 移民署: 尚餘89名將全力追緝

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）2018年12月25日透過觀宏專案來台觀光並脫團的148位越南旅客，在移民署與警政署的全力追緝下，累計到案59人，尚餘89名。高雄市警方7日再查獲4名脫團越南旅客與4名逾期居留的越南籍旅客，一名移工使出縮骨功，躲藏在冰箱之中，仍遭警方查獲。8人後續將移送移民署專勤隊查辦。

《聯合新聞網》報導，高雄市三民一警分局透過監視器，循線追查當日借走脫團遊客的車輛，並於1月7日在台中梧棲區查獲8名越南人，其中4名為1225「觀宏專案」的脫團越南遊客，另4名逾期居留的越南籍旅客。8人藏身於當地一棟大樓裡，屋主接獲通知時也很驚訝，警方破門而入並盤點現場7人身份時，赫然聽見角落的冰箱發出怪聲。

警方打開冰箱發現，一名高約160公分，重約50公斤的男子躲在冰箱裡，將冰箱塞得滿滿的。警方調查後發現，該名男子名叫阿達，他拜託自己以前的雇主幫忙，雇主故而派人開車前往高雄載走4名越南遊客，不想被專案人員以車追人，最後雇主在警方的解釋下供出阿達的住處。警方將8名越南籍旅客移送移民署專勤隊偵辦，並持續追緝其他脫團失聯越南遊客。

根據統計，截止1月8日累計到案人數 59人，包括37名男子與22名女子，尚餘89人。為擴大偵查並鼓勵民眾踴躍檢舉，移民署成立檢舉獎金，對於舉發脫團對象，並查證屬實的民眾，將核予每件4000元獎勵金