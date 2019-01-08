看準VR 5G元年　宏達電在CES推「眼球追踪」等嶄新產品

（台灣英文新聞／財經組 綜合報導）​宏達電在美國時間7日，也就是美國消費性電子展CES（Consumer Electronics Show）開展前夕，發表虛擬實境（VR）產品Vive家族的新產品，包括Vive Pro Eye頭戴式顯示器，內建眼球追踪功能(EYE Tracking)；以及最新頭戴式顯示器Vive Cosmos，由於內建定位器，將讓用戶安裝更方便、也更容易使用，希望藉此擴大Vive的產品線及用戶數量。

至於軟體及內容部分，宏達電也宣布在VR內容服務平台VivePort推出Viveport Infinity，透過無限量的訂閱內容服務，讓用戶隨時任選體驗內容。

綜合《經濟日報》與中央社，宏達電看好2019年VR兩大方向，第一是「一體機」更蓬勃，第二是，進入VR 5G元年。

報導引述宏達電表示，內建眼球追蹤功能的Vive Pro Eye頭戴式顯示器，提供更直覺的互動方式，包括視覺控制選單導覽，以及無控制器模式。

有了眼球追蹤功能，企業用戶及開發者可透過收集更多使用資料來完善訓練模擬場景、幫助電腦及VR效能優化，同時為產品設計和研究團隊提供更深度的回饋。

而美國職棒大聯盟（MLB）在2019 CES，首次將Vive Pro Eye的眼球追蹤功能整合到『MLB Home Run Derby VR』電玩遊戲體驗中，讓玩家無須透過控制器，只需用眼球控制，​就能輕鬆操作遊戲選單，​享受革命性的棒球體驗。

報導引述宏達電指出，Vive Pro Eye將為企業用戶帶來有許多立即的好處，例如在效能表現、便利性和訓練應用內容的提升，同時能幫助開發者大幅降低在處理高階VR內容時所需的電腦運算資源。Vive Pro Eye將於第2季開賣。

至於Vive Cosmos，不需要任何外在定位裝置，並能夠最大程度的彈性運用實體空間，無論在家或是出門在外都能自在使用，同時也提供電競等級電腦外更多的運算力來源選擇。

HTC Vive美國區總經理Daniel O’Brien 表示，根據過去的研究，高達85%的使用者在購買VR產品前，首要考量的就是操作與安裝的簡易度。相信Cosmos將讓之前未接觸過VR的新用戶可以輕鬆上手，也能提供熱愛VR的朋友們獨樹一格的頂尖產品體驗。宏達電將在2019年初提供Vive Cosmos的開發者版本，日後將會公布更多資訊。

而和COSMOS一起亮相的Vive Reality System，則是重新構思VR在空間計算（spatial computing）時代的樣貌，以新方式呈現內容。

Viveport推出的 Viveport Infinity將提供史上首個無限量的VR內容訂閱服務，讓會員得以在數百個虛擬時空中自由探索。

過去Viveport的訂閱服務，提供的是訂閱者每月5款內容的方案；未來透過Viveport Infinity的一口價，將為會員提供百倍豐富的內容。也就是從4月5日的 Vive Day開始，訂閱會員將能夠從Viveport Infinity超過500款內容中無限量的下載遊玩，此舉將有助於HTC提高用戶活躍度與使用頻率，讓VR市場更加壯大。