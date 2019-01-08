移工藏匿1600天仍遭逮 移民署強烈呼籲自行投案從寬處理

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）一名28歲黃姓越南籍移工，2012年來台至苗栗擔任技工，但工作不到3個月，就放棄工作逃逸至新北市打零工，去年12月15日被新北市中和警分局逮捕。移民署呼籲，現在實施的「自行到案」專案，逾期停留人口只要自行投案，皆可免收容，並僅需繳交逾期罰鍰新台幣2000元即可。

中和警分局日前發佈新聞稿，新北中和警分局國光派出所警員白駿逸、梁景揚12月15日中午執勤時在中和區民德路248號前見黃姓移工形跡可疑，故上前盤查。

盤查過程中黃姓移工一直不肯配合，沒料因心虛竟突然拔腿狂奔，機警的白員見狀後，一路狂奔緊追在後，礙於身上的裝備追了數里，而在旁的熱心民眾見狀也隨即騎著腳踏車幫忙追捕，一同將其制伏逮捕。

原來黃姓移工是逃逸移工，經警方查詢資料，竟逃了1600天，所以很擔心被遣返回國，才決定拔腿狂奔，並向警方表示因為之前工作錢太少，才決定離開苗栗的工作，逃逸至新北市四處打臨工，並哀求警方不要讓他回國。但警方勸阻應循正式管道來台工作，全案警方訊問後已移往移民署處理事宜。

移民署今年1月1日起，加碼推動「擴大預期停（居）留外來人口自行到案」專案，為期半年，採取「寬嚴並濟」措施，對自行到案的對象，採取免收容、逾期罰鍰降低至2000元，並且減免禁止入國期間。

移民署免付費專線：

「免付費自行到案/ 檢舉非法雇主、仲介」專線：0800-024-881

「防制人口販運專線」：（02）2388-0395