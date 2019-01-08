液態OK繃別亂用 這類型傷口和這類患者千萬不可用

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）手不小心劃傷、破皮了，又不方便碰水時，除了使用一般傳統的OK繃，或是用紗布包紮之外，市面上還有一款俗稱的「液態OK繃」，可以保護傷口外，又可有效防水，但食藥署提醒並不是每種傷口都適用，而且蠶豆症患者更是嚴禁使用。

「液體OK繃」又稱為「醫用三秒膠」，這是一種液體或半液體狀態的醫療器材，將其塗抹於小型傷口上，待其乾燥後，會形成一層薄薄的保護膜，隔絕外界，保護傷口。對於一些傳統包紮方式較難保護的傷口，例如：形狀較複雜的指間、指關節等，可發揮較佳的包覆效果。此外，因其材質具有防水特性，在做家事或洗澡時，也可防止水分侵入。

雖然液體絆創膏相當方便，但要注意的是，部分產品內含有樟腦成分，不適用於蠶豆症患者。另外，部分產品使用易揮發的有機溶劑，吸入時可能會造成呼吸道不適，再加上溶劑有刺激性，應避免使用在眼睛、鼻子或耳朵周圍、臉部、及有黏膜等部位，使用後亦須注意，皮膚是否產生紅疹、過敏等不適之症狀。

食藥署表示，這種液體絆創膏適用於乾淨、邊緣整齊、表淺之皮膚小外傷，若傷口出血、滲出組織液、或清洗後未予以充分乾燥，將使液體絆創膏附著困難；而若傷口邊緣不規則，較難藉由液體絆創膏密合傷口。如果傷口有感染症狀，像是潰爛或化膿，更應避免使用液體絆創膏。