1年幫助超過1200人次 新北勞工局為移工發聲

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）為協助雇主即早發現問題所在並保障外籍移工在台工作權益，避免滾雪球效應，2018年勞工局委託4家民間機構，以不同頻率打電話給外籍移工或雇主，進行探訪與調解。

勞工局依風險高低程度主動列管具潛藏風險的職場環境，委託台灣國際勞工協會、桃園市群眾服務協會、勵馨社會福利事業基金會、天主教耶穌會台北新事社會服務中心等4家民間團體，以不同頻率致電關懷外籍移工或雇主。

關懷對象主要為外籍移工，申訴內容包括「遭受性侵害、性騷擾、人身傷害及人口販運等」、「雇主指派從事許可外工作」及「曾有勞資爭議並有協調會議紀錄」等，勞工局依照不同需求提供諮商輔導、法律諮詢、工作適應協助等服務。

根據統計，去年主動關懷外籍移工共1245人次，其中有24件由民間團體通報該職場仍有不當對待、生活管理或積欠薪資等爭議情形。

印尼籍看護工西蒂(化名)與雇主因為工作內容及手機使用時機衍生爭議，勞工局立刻安排協調會為雙方排除問題，協助雙方律定讓西蒂可使用手機的休息時間與調整工作內容，也讓雇主避免因勞資爭議衍生可能的照顧空窗期。

勞工局再次提醒雇主應友善對待所聘僱的外籍移工，尊重外籍移工多元文化及宗教，給予更多包容與鼓勵，打造友善的職場環境，才是減少勞資糾紛的根本之道。