耐不住飢餓還是喪失獵捕本能？印度動物園脫逃豹自行返回籠子

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合外電報導）印度孟加拉野生動物園(Bengal Safari Park)一隻雄豹，日前離家出走後，享受了短暫的自由後，疑似因無法在野外獵食，而決定返回籠子裡。

法媒《科學與未來》報導，Bengal Safari Park鄰近印度東邊平原的古城-西里古里（Siliguri），也就在西孟加拉邦的知名觀光景點大吉嶺(Darjeeling)的入口。這隻四歲大的雄豹是在元旦晚間，被人發現攀爬在鄰近犀牛籠子的樹上。之後就在森林三個不同地方看到牠的蹤跡，牠的逃脫還引發了附近村民的恐慌。

英國《每日電訊報》報導，「Sachin」這隻雄豹是在元旦當天自己從籠子脫逃，並在星期五，也就是1月4日返回動物園的籠子裡。

野生動物園代表向《法新社》(AFP)表示，這隻豹自小就被圈養，一直都是由護林人員餵食，所以從未讓牠自行獵捕其他動物過。因此早已預料，這隻野生動物將會自行跑回來。

動物園在這隻野生動物脫逃時仍動員了各項設備與人力，並在面積近300公頃的動物園設置了幾十個活餌陷阱引誘牠現身。然而，這隻掠食者並沒有落入任何一個陷阱，反而是在多日後，因無法自行在外獵食，而回到籠子裡，身上也只有些許挫傷與瘀青。

豹(Panthera pardus)已被國際自然保護聯盟(International Union for Conservation of Nature, IUCN)列為受威脅易危動物，該動物在印度的數量介於12,000-14,000隻間。