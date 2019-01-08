(台灣英文新聞/吳東文 台北報導)日本千葉縣千葉市昨（7）日公佈「伴侶制度」實施辦法，29日開始正式上路，同性、異性、日本人、外國人皆可申請，但條件是要在該市設有住所，且不能已婚或已申請任何地方的「伴侶制度」。

根據千葉市政府在網路上公佈的説明書，要申請千葉市「伴侶制度」，需要滿足以下要件。

必須注意的是，若申請本「伴侶制度」兩人，皆遷出千葉市，則會喪失資格，必須交還「伴侶制度證明書」。

另外，本制度並不是日本民法上的婚姻，因此「伴侶」不會當然享有日本民法上給與「配偶」的種種權利義務，例如繼承權、扶養義務、稅金扣除額等，戶籍文件也不會被做特別註記。

千葉當地大報《千葉日報》報導，千葉市預計讓民衆申請公共住宅時，使用「伴侶制度證明書」，並鼓勵民間企業響應此制度。

根據報導，千葉市長熊谷俊人於昨日記者會上，表示社會上有互相扶持，卻蒙受不利的伴侶，因此希望給與援助，讓他們能夠活出自己。

千葉市政府官方網站介紹，本（1）月29日將實施「伴侶制度」首次宣誓典禮，希望參加者需要在23日前完成申請，請聯絡千葉市政府男女共同參劃課，電子郵件是danjo.CIL@city.chiba.lg.jp。不可以請他人代為宣誓。

日千葉市29日開始實施「伴侶制度」 同性異性皆可申請、不限國籍