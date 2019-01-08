「孩子吃飽了才有力氣」 東協廚房攜手家樂福推廣惜食風潮

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）由新北市家長志工教育成長協會號召成立的「東協廚房」，除了專賣東協各國美食外，為協助弱勢新住民與民眾，設立社區愛心冰箱，每天下午2點，由志工到土城區家樂福收取即期食品，經初步整理後，於下午4點前放入愛心冰箱內供弱勢民眾取用。

協會理事長何若萍表示，這項惜食分享已持續一年以上。

於去年12月開設的東協廚房特別設立「社區愛心冰箱」，每天下午2點，由志工詹瑞玉、郭雅文等人，前往家樂福領取即期食品，包含生鮮及熟食等，考量學校烹煮不便，因此魚肉生鮮先送往新住民關懷據點，再轉送給較弱勢的新住民家庭，熟食以麵包為主，有時還有便當，在志工平均分配後，立即送往4個學校。

原本在安和國小擔任學校志工的詹瑞玉，在先生往生後，到協會擔任志工，她說，會參加學校課後班的孩子，大都屬於經濟較弱勢的家庭，或是隔代教養的孩子，孩子吃飽了，才有力氣上課，有次家樂福提供了整隻手扒雞，孩子第一次吃到手扒雞的美味，感覺眼睛都亮了起來。

家樂福土城區店長蔡詩傑表示，積極推動各項公益活動家樂福文教基金會的「續食計畫」，得知協會成立新住民關懷據點和東協廚房，因此全力配合，所提供的各項食品，均在使用期限內，為了幫助弱勢家庭，家樂福會持續提供。