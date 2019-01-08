擠下微軟 亞馬遜登全球市值最高公司五大原因

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合外電報導）美股持續震盪，市值排名不斷洗牌，7日電商巨擘亞馬遜股價勁揚，取代微軟一躍成為全球市值最高的公司。

《美聯社》報導，亞馬遜（Amazon）週一股價上漲3%，收在1,629.51美元，市值升至7,970億美元。微軟（Microsoft）股價僅微幅上漲，不到1%，以102.06美元作收，市值成為7,840億美元。微軟市值於去年11月超越蘋果（Apple），如今寶座拱手讓人，亞馬遜首次居冠。

美中貿易亂局未解、升息態勢持續，不利全球經濟。營收主要來自他國的美國科技業等產業首當其衝，恐面臨成長趨緩，類股無力回天，亞馬遜股價仍低於9月高點達21%，當時市值突破1兆美元。蘋果股價也一路走軟，10月以來跌幅已逾37%，4,000億美元市值就地蒸發。蘋果上週下修本財政年度第一季財測，坐實了投資人擔憂，中國iPhone銷量疲弱為主因。

CNBC分析，投資人對亞馬遜相對樂觀，原因有五：