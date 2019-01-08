裝滿人性！郭彥甫「行李箱」法國羅浮宮　「迴家」台北宛儒畫廊展出

（台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導）台灣知名藝人郭彥甫，近年放棄百萬年薪的演藝工作，轉行當藝術家，然而，面對不被看好的前景，他用才華及熱情證明自己的選擇，更以創作「行李箱」榮登法國羅浮宮展覽，並於台北宛儒畫廊舉辦個展「迴家」。

長相憂鬱帥氣，但開口卻很陽光的郭彥甫，曾擔任歌手、外景節目主持人，並被GQ雜誌選為時尚男模，從小就熱愛畫畫，並靠著看書自學跟敏銳的觀察力保送美術班，卻因家中經濟無法負擔而選擇台北市立體育學院，然而，直到現在始終維持一日一畫的習慣。



郭彥甫自台北市立體育學院畢業，從小就崇拜英國運動家Colin Jackson，並曾作畫送給他。Colin Jackson也代表郭彥甫的初衷，一路上的努力跟付出。（圖/宛儒畫廊）

對郭彥甫而言，畫畫的過程很放鬆跟快樂，處於沒有壓力的狀態，然而，他一直思考「藝術與繪畫」的區別，經過演藝圈數年的磨練，才發現原來答案一直都在眼前，他找到了個人對於藝術的解讀。

郭彥甫進入五光十色的演藝圈後，開始對人的行為舉止以及心理狀態產生興趣，加上時常出國，所以不同國家、文化的人都深刻地吸引他，進而深入了解各國地理跟歷史，這些都變成之後創作的養分，也讓他明白原來藝術與繪畫的差別，在於背後有無生命力及故事的支撐。



郭彥甫與自己的行李箱，流洩出來的行囊也代表他對人生充沛的熱情（圖/宛儒畫廊）

所謂十年磨一劍，郭彥甫以行李箱為題創作已兩年，來自於對人性的好奇以及隱私的窺探。這次，系列作品命名「迴家」，「迴」代表一種回歸到心裡最原始單純的狀態，而「家」代表一種安全感。

他透露當外景主持人時，時常在機場觀察人，也看過許多行李箱，打開行李箱就像看到一張臉，可以透露出一個人的秘密、個性、跟社會地位。而他畫的行李箱三成像，另外七成靠想像，這正是他作品的獨特性，也成為從多件作品脫穎而出並雀屏中選的原因。

郭彥甫透過行李箱看人性，藉由藝術表達對心理的觀察，是從當藝人後更為明顯的興趣，他表示當演員是需要挖掘情緒跟表達感受的行業，加上人生中面臨許多「被選擇」的無奈感，人前人後看盡冷暖，因此他把這情緒放大，探討人到底需要什麼。

正因為看盡人性的多面向，不相信人性本善的郭彥甫，也不認為好人與壞人之間的絕對定律，反而認為人性是一件好玩的事，因此即便討論嚴肅的話題，創作也流露一絲詼諧幽默，這更成為他獨特的風格。

最後，郭彥甫深信每個人生下來都有原因，並表示好好的活著很重要，保持一顆年輕幼稚的心，打開眼睛、打開耳朵、保持敏銳度，感受喜怒哀樂任何情緒，一件好的作品要有啟發性，當下不懂沒有關係，隨著個人經驗變多就會看懂。

「行李箱」遠渡重洋到法國巴黎的羅浮宮後，現在已「迴家」到台北展出，這次共呈現18幅大型複合媒材畫作，並邀請觀眾到現場找出自己與行李箱的關聯，自即日起於台北市宛儒畫廊展出至9日止，更多詳情請前往藝廊官網或臉書查詢。



郭彥甫作品「一杯咖啡一趟回家」（圖/宛儒畫廊）



郭彥甫複合媒材作品（圖/宛儒畫廊）