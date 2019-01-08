美艦再進西沙群島 解放軍：保持高度戒備

針對美艦今日再進西沙，解放軍南部戰區發言人今晚回應說，麥康貝爾號驅逐艦未經中方允許，擅自進入西沙群島「領海」，解放軍組織海空兵力全程監控，並識別查證、警告驅離。

美國太平洋艦隊（US Pacific Fleet）發言人麥克瑪（Rachel McMarr）在一份電郵聲明表示，美國海軍麥康貝爾號（USS McCampbell）執行「航行自由」任務，駛入西沙群島島礁12海里範圍內，以挑戰一些聲索方在南海的「過度海事主張」（excessive maritime claims）。

對此，解放軍南部戰區新聞發言人李華敏今晚透過國防部官網發表聲明稱，中國對南海諸島及其附近海域擁有無可爭辯的主權。美方所作所為，嚴重違反中國法律和相關國際法，嚴重侵犯中國主權，嚴重危害地區和平穩定。

李華敏重申，「我們要求美方立即停止類似行為，戰區部隊將保持高度戒備，嚴密監視有關海空情況，堅決捍衛國家主權和安全」。

中國外交部發言人陸慷今天下午在例行記者會也回應說，已經就此向美方提出嚴正交涉。美艦有關行為違反中國法律和相關國際法，侵犯中國主權，破壞有關海域的和平、安全和良好秩序。他重申，中方堅決反對美方有關行徑，敦促美方立即停止此類挑釁行動。中方將繼續採取必要措施捍衛國家主權和安全。

至於美艦一事對正在進行的中美經貿磋商有何影響，陸慷表示，妥善解決好中美之間現在存在的各種問題包括經貿問題，對兩國、對世界都是有利的。雙方都有責任為此營造必要的良好氛圍。