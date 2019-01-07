巴斯夫在台子公司主管涉洩密給中企　 6人遭逮捕

（台灣英文新聞／財經組 綜合報導）刑事局接獲檢舉，全球最大的化工公司德國巴斯夫集團(BASF)在台子公司，有6名現任、離職高階主管涉竊取電子級製程等營業秘密，技術移轉給對岸同業競爭公司，技術市值估計高達一億歐元（約新台幣35.2億元）。全案依法送辦。

桃園地方檢察署今(7)日下午發布新聞稿表示，檢方日前獲報情資後，立即指派主任檢察官趙燕利及檢察官呂象吾偵辦，經過密集監控蒐證，於1月4日指揮內政部警政署刑事警察局等單位，同步搜索涉案在職與離職員工住所、廠商辦公處所，除查扣行動電話、筆記型電腦及相關文件。並拘提44歲黃男、55歲林男、45歲余男、45歲葉男、43歲許男、40歲陳男等6人到案。

桃園地檢署依違反營業秘密法罪，針對巴斯夫在台子公司這6名現任、離職高階主管，向法院聲請羈押禁見，除一人以新台幣10萬元交保外，其餘5人都羈押禁見。

刑事局今(7)日舉行「半導體原料供應商國際知名化工公司在台子公司高階主管涉嫌洩漏營業秘密牟利案」記者會。中央社引述偵查第七大隊第一隊隊長呂松浩表示，去年(2018年)初接獲檢舉情資，指稱國際知名化學公司巴斯夫在台子公司，有高階主管疑涉竊取營業秘密，給中國同業競爭公司。

資料顯示，巴斯夫的營運模式主要是向台灣電子級化學品生產商，購買高純度化學原料，利用其專有技術與製程進行純化，再將產品販售給國內外知名半導體公司，其化工技術領先業界且獨步全球，能製造符合半導體公司所需的高純度電子級化學品（硫酸、氨水）材料規格與配方，包括台積電、聯發科等知名企業都是合作客戶。

警方蒐證後發現，全案起源於中國競爭同業公司為搶食國際知名半導體公司生意，計劃在江蘇省鎮江市設立與巴斯夫同等級的電子級化學工廠，先於民國106年以月薪9萬元人民幣（約合新台幣41萬餘元）吸收巴斯夫桃園觀音廠的56歲林姓退休廠長。

隨後，再由林姓退休廠長陸續挖角巴斯夫負責工程、生產部門的數名工程師，眾人先後離職再加入新團隊，同時和仍任職巴斯夫並負責建廠的黃姓高階主管裡應外合，陸續盜取洩漏巴斯夫電子級化學品的關鍵技術與製程，以技術移轉和參與營運方式，與中國競爭同業公司簽訂合作模式，謀取鉅額不法利益。

《聯合》報導，檢調發現，該中國化學公司開價近2億元台幣簽約金，挖角6人擔任建廠技術顧問，且據指出，其每人月薪最高甚至接近50萬元台幣。

經長期偵蒐，警方於去年10、11月確切掌握不法事證。趁5名涉案工程師跨年返台同歡之際，一舉將他們和黃姓高階主管逮捕，已知巴斯夫電子級化學品的關鍵技術與製程設計圖已交付中資企業，技術市值估達一億歐元（約新台幣35.2億元），全案依涉嫌違反營業秘密法送辦。

由於巴斯夫為台積電配合的化學耗材供應商，台積電晚間表示，該事件與公司生產、技術等營業無關，不會受到這次案件影響。

此外巴斯夫台灣子公司今發布新聞稿指出，

我們獲悉台灣巴斯夫一名員工因涉嫌侵害智慧財產權接受刑事警察局調查，我們已立即採取措施配合檢調單位的調查以及保護相關資訊。該名員工已暫時停止執行職務。 巴斯夫致力於投資和保護研發的智慧財產權以及巴斯夫與客戶的生產技術。為此，我們建立了相關系統與政策將風險降至最低。鑒於此事件的發生，我們將進一步強化資訊保護系統。

根據中央社，德國巴斯夫集團是全球最大的化工公司，以全新方式創造化學新作用，產品類別包括化學品、特性產品、功能性材料與解決方案、農業解決方案、石油與天然氣等領域，在全球80多個國家都擁有生產基地。

圖/刑事局官網