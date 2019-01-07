美議員賈德納擬再提「台北法案」 助台灣拓展國際空間　

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）中國領導人習近平上週明白表示「不承諾放棄武力對台」與倡議「一國兩制」等談話後，多位美國參眾議員公開支持民主台灣。參議員賈德納在美東時間6日進一步表示，將儘速在新一屆國會再度提出「台北法案」（TAIPEI Act），協助台灣拓展國際空間。

長期支持台灣的參議員賈德納（Cory Gardner, R-CO）及魯比歐（Marco Rubio, R-FL）於美東時間6日分別再度發表挺台言論。

賈德納在推特PO文表示：

美國和台灣是站在一起的，不論中國以何種方式展現野心。我所推動的「亞洲再保證倡議法案」（Asia Reassurance Initiative Act, 簡稱ARIA）立法生效，鼓勵美國對台軍售與美國高階官員訪台；我也將儘速在新一屆國會再度提出「台北法案」（TAIPEI Act），協助台灣拓展國際活動空間。

The US stands w/ Taiwan against all forms of China’s aggression. My ARIA bill enacted into law authorizes US arms sales and high-level visits of US officials to Taiwan. I'll soon re-introduce in Congress the TAIPEI Act, promoting Taiwan's global presence.https://t.co/LBrpV8fu4G — Cory Gardner (@SenCoryGardner) January 6, 2019

魯比歐重申，他強烈支持台灣的獨立民主，且是美國的強大盟友。面對中國日益激進的行動和言論，他認為美國必須採取更多措施加強與台北的關係。

賈德納、盧比歐與民主黨籍參議員馬基（Ed MArkey）和梅南德茲（Bob Menendez），去年(2018)曾共同提出「台灣盟邦國際保障與強化倡議」（Taiwan Allies International Protection and Enhancement Initiative Act），簡稱「台北法案」（TAIPEI Act）；該提案要求美國採取行動與世界各國政府接觸，以支持台灣的外交承認，或加強與台灣的非正式關係。

我外交部今(7)日對參議員打算再度提出「台北法案」（TAIPEI Act），協助台灣拓展國際空間的發言，以新聞稿回應說：美國國會展現一貫對台灣的跨黨派強力支持，外交部對此表示高度歡迎及誠摯謝意。我政府也將與美國行政部門積極合作，持續深化台美友好合作夥伴關係。

中國國家主席習近平上週三(1月2日)在《告台灣同胞書》紀念會發表演說，定調「九二共識」就是一個中國、提倡一國兩制等。我總統蔡英文則堅定回應，台灣不接受「九二共識」與一國兩制。

《自由》報導，在習近平演說後，美國參議員甘迺迪（John Kennedy, R-LA）、眾議員迪馬里（Mario Diaz-Balart, R-FL）、約霍（Ted Yoho, R-FL）、培根（Don Bacon, R-NE）、比格斯（Andy Biggs, R-AZ）、岡薩雷斯（Vicente Gonzalez, D-TX）、格羅斯曼（Glenn Grothman, R-WI）、金（Steve King, R-IA）及戈薩拉（Paul Gosar, R-AZ）等跨黨派議員，紛紛表達對於中國脅迫台灣的關切，公開力挺我國。