美議員賈德納擬再提「台北法案」 助台灣拓展國際空間　

(台灣英文新聞/國際組 綜合報導)中國領導人習近平上週明白表示「不承諾放棄武力對台」與倡議「一國兩制」等談話後,多位美國參眾議員公開支持民主台灣。參議員賈德納在美東時間6日進一步表示,將儘速在新一屆國會再度提出「台北法案」(TAIPEI Act),協助台灣拓展國際空間。

長期支持台灣的參議員賈德納(Cory Gardner, R-CO)及魯比歐(Marco Rubio, R-FL)於美東時間6日分別再度發表挺台言論。

賈德納在推特PO文表示:

The US stands w/ Taiwan against all forms of China’s aggression. My ARIA bill enacted into law authorizes US arms sales and high-level visits of US officials to Taiwan. I'll soon re-introduce in Congress the TAIPEI Act, promoting Taiwan's global presence.https://t.co/LBrpV8fu4G