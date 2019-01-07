台股逐筆交易「擬真平台」3月上路

（台灣英文新聞／財經組綜合報導）臺灣證券交易所為使交易制度與國際接軌，逐筆交易制度確定將於明（2020）年3月上路，證交所表示，預定先在今年3月推出「擬真平台」，投資人可以有一年的時間，體驗、熟悉新的交易規則。另一方面，證交所也重新設計了資訊揭露方式和價格穩定措施，並制訂了完整的市場宣導計畫，協助全體券商和投資人做好充分的準備。
證交所指出，「逐筆交易」有四大的優點，包括「交易效率高，增加市場流動性」、「未成交委託價量資訊的參考性較高」、「成交價格依對手方委託價格依序撮合成交，形成較集合競價透明且具連續性」及「交易制度具擴充性」。
「逐筆交易」是投資人新下一筆委託單後，便立即與委託庫中進行撮合。如買賣單各有不同的價位，進行逐筆撮合時，只要買賣單符合所需的價格，便立即成交。
現行的「集合競價」制與將推出的「逐筆交易」制，交易撮合的原則都是「價格優先」，也就是買價高者或是賣價低者優先成交，其次才是「時間優先」。「集合競價」需要等待，最後一個進來的委託，也可以因為價格優勢而優先成交；逐筆交易則是當一筆新的委託進入交易系統時，馬上與委託庫內最佳價格的委託成交。證交所確認目前時機已成熟落實逐筆交昜制度，讓台灣資本市場與國際接軌。