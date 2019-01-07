瑞芳扶輪社贊助大型LED顯示幕 提供瑞工行銷宣導

（台灣英文新聞／藝文組綜合報導）新北市瑞芳高工於今(7)日在圖書館一樓的藝文中心，與國際扶輪3490地區基隆分區新北瑞芳扶輪社共同辦理「瑞芳高工LED看板捐贈啟動典禮」，為瑞芳高工校門口這一大片新設的、顯目的「300公分*160公分」的大型的LED顯示幕，賦予了行銷學校的任務與宣導瑞芳的使命。
這片大型LED顯示幕主要是由瑞工傑出校友謝木土總監及創社社長吳金龍所共同促成，而有瑞芳扶輪社馮俊雄和李正勛副社長的共同奔走，才能這麼快的矗立在瑞芳高工的校門口旁，透過這片彩色顯目的LED顯示，可以將學校重要訊息、重要活動內容與相關得獎內容等，即時的傳達給瑞芳社區民眾知道，不僅有效行銷學校，更拉近了學校與社區之間的距離。
揭幕典禮首先由瑞工的特色社團表演不一鼓帶來震撼的開場表演，再由瑞芳在地的「瑞薩克樂團」帶來多首耳熟能詳的經典曲目讓整個典禮充滿了歡樂氣氛，接著是捐贈暨啟動儀式，再由瑞芳高工的顏校長代表學校致感謝詞，並頒發感謝狀、紀念品給謝木土總監與馮俊雄社長，最後進行大合照，並到捐贈設備使用實況參訪。
瑞芳高工校長顏龍源表示，要特別感謝瑞芳扶輪社的熱心公務與慷慨捐獻，提供這麼好的設備給學校使用，讓瑞芳高工得以有效行銷學校的特色與亮點，也讓瑞芳在地居民得以更接近學校、認識學校。