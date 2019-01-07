瑞芳扶輪社贊助大型LED顯示幕 提供瑞工行銷宣導

（台灣英文新聞／藝文組綜合報導）新北市瑞芳高工於今(7) 日在圖書館一樓的藝文中心， 與國際扶輪3490地區基隆分區新北瑞芳扶輪社共同辦理「 瑞芳高工LED看板捐贈啟動典禮」， 為瑞芳高工校門口這一大片新設的、顯目的「300公分* 160公分」的大型的LED顯示幕， 賦予了行銷學校的任務與宣導瑞芳的使命。

這片大型LED顯示幕主要是由瑞工傑出校友謝木土總監及創社社 長吳金龍所共同促成， 而有瑞芳扶輪社馮俊雄和李正勛副社長的共同奔走， 才能這麼快的矗立在瑞芳高工的校門口旁， 透過這片彩色顯目的LED顯示，可以將學校重要訊息、 重要活動內容與相關得獎內容等，即時的傳達給瑞芳社區民眾知道， 不僅有效行銷學校，更拉近了學校與社區之間的距離。

揭幕典禮首先由瑞工的特色社團表演不一鼓帶來震撼的開場表演， 再由瑞芳在地的「瑞薩克樂團」 帶來多首耳熟能詳的經典曲目讓整個典禮充滿了歡樂氣氛， 接著是捐贈暨啟動儀式，再由瑞芳高工的顏校長代表學校致感謝詞， 並頒發感謝狀、紀念品給謝木土總監與馮俊雄社長， 最後進行大合照，並到捐贈設備使用實況參訪。

瑞芳高工校長顏龍源表示， 要特別感謝瑞芳扶輪社的熱心公務與慷慨捐獻， 提供這麼好的設備給學校使用， 讓瑞芳高工得以有效行銷學校的特色與亮點， 也讓瑞芳在地居民得以更接近學校、認識學校。