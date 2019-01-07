上週外資在集中市場賣超276.90億元

（台灣英文新聞／財經組綜合報導）根據台灣證券交易所統計，上週（2019/1/2~2019/1/4）外資在集中市場總買進金額為652.57億元，總賣出金額為929.47億元，賣超為276.90億元。
另統計自2019年年初至1月4日止，外資總買進金額為652.57億元，總賣出金額為929.47億元，累計賣超為276.90億元。
外資總持有股票（包括原始股東持股及自集中市場買進之持股）市值為11兆1,049.76億元新台幣，占全體上市股票市值的39.37%，較12月28日的11兆6,814.53億元新台幣，減少5,764.77億元。
就個股比較部分，上週外資自集中市場買超最多的前三名上市公司為：
第一名：欣興：買進64,185千股，賣出23,072千股，買超41,113千股。
第二名：群創：買進35,698千股，賣出25,887千股，買超9,811千股。
第三名：上海商銀：買進11,482千股，賣出3,344千股，買超8,138千股。
上週外資自集中市場賣超最多的前三名上市公司為：
第一名：新光金：買進74,304千股，賣出163,978千股，賣超89,674千股。
第二名：台積電：買進48,936千股，賣出100,841千股，賣超51,905千股。
第三名：聯電：買進34,088千股，賣出60,260千股，賣超26,172千股。