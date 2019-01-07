上週外資在集中市場賣超276.90億元

（台灣英文新聞／財經組綜合報導）根據台灣證券交易所統計，上週（2019/1/2~2019/1/4）外資在集中市場總買進金額為652.57億元，總賣出金額為929.47億元，賣超為276.90億元。

另統計自2019年年初至1月4日止，外資總買進金額為652.57億元，總賣出金額為929.47億元，累計賣超為276.90億元。

外資總持有股票（包括原始股東持股及自集中市場買進之持股）市值為11兆1,049.76億元新台幣，占全體上市股票市值的39.37%，較12月28日的11兆6,814.53億元新台幣，減少5,764.77億元。