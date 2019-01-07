1月4日櫃檯買賣股票市場現況

一、開戶數：

本年1月4日累積開戶數為15,897,065戶，較107年12月28日累積開戶數15,893,819戶，增加3,246戶，增幅約0.02%。另本年1月4日現股當日沖銷累積開戶數為1,697,039戶，較107年12月28日現股當日沖銷累積開戶數1,688,587戶，增加8,452戶，增幅約0.5%。

二、華僑及外國人開戶數：

本年1月4日止華僑及外國人在各證券商累積開戶數174,301戶較107年12月28日開戶數174,358戶，減少57戶，減幅約0.03%。

三、股票成交量值概況：

(一)本年度上櫃股票截至1月4日止日均值為265.79億元，總成交金額為797.38億元，其中盤後定價交易金額為2.66億元。另本年度截至1月4日止現股當日沖銷交易總買進成交金額占市場比重為38.06%，現股當日沖銷交易總賣出成交金額占市場比重為38.12%。

(二)本年度興櫃股票截至1月4日均值為4.28億元，總成交金額為12.84億元。

四、本年度上櫃股票截至1月4日止信用交易概況：

(一)得為信用交易家數計589家，較上週(截至107年12月28日止)得為信用交易家數590家，減少1家。

(二)融資餘額為431.66億元，較上週(截至107年12月28日止)融資餘額435.76億元，減少4.1億元，減幅約0.94%。

(三)融券餘額為145,718張，較上週(截至107年12月28日止)融券餘額148,480張，減少2,762張，減幅約1.86%。

(四)本年度信用交易成交值（不含資券相抵）之比例為11.56%，較上週(截至107年12月28日止)之比例14.26%，減少2.70%。

(五)本年度資券相抵交易成交值之比例為0.30%，較上週(截至107年12月28日止)之比例0.57%，減少0.27%。

櫃檯買賣債券市場概況：

本(108)年度截至1月4日止，累計營業天數3日

一、債券上櫃概況：（單位/億元，至小數2位）

(一)政府公債已上櫃計124期，發行餘額為5兆6,024.73億元，本週無異動。

(二)普通公司債已上櫃計102家535期，發行餘額為1兆8,119.95億元，較上週減少49.4億元。

(三)轉換公司債已上櫃計155家186期，發行餘額為1,266.12億元，較上週減少23.31元。

(四)交換公司債已上櫃計1家1期，發行餘額3.91億元，本週無異動。

(五)金融債券已上櫃計35家349，發行餘額為9,045.51億元，較上週減少80億元。

(六)受益證券方面，金融資產證券化計3期，發行餘額為41.63億元，本週無異動。

(七)外幣計價國際債券已上櫃計589期約1,584.91億美元，本週無異動。

二、債券交易概況：（單位/億元，至小數2位）

(一)新臺幣債券總成交金額為6,204.92億元，日均值為2,068.31億元，包含：

1.買賣斷交易1,527.83億元，日均值為509.28億元，佔總成交金額比例為24.62%，其中：

(1)等殖成交系統買賣斷成交金額為1,170.02億元，佔買賣斷成交金額比率為76.58%。

(2)營業處所買賣斷成交金額為357.81億元，佔買賣斷成交金額比率為23.42%（包含政府債券345.19億元，日均值為115.06億元；普通公司債12.62億元，日均值為4.21億元）。

2.附條件交易4,677.09億元，日均值為1,559.03億元，佔總成交金額比例為75.38%，其中等殖成交系統成交金額為15.57億元，佔附條件成交金額比率為0.33%。

(二)國際債券

1.買賣斷交易，以人民幣計價之成交金額為2.8億人民幣。

2.附條件交易，以美元計價之成交金額為2.89億美元，以人民幣計價之成交金額為1.72億人民幣。

(三)債券自營商總公司計77家，其中得經營債券等殖成交系統買賣業務者計74家

三、證券新金融商品交易概況：（單位/億元，至小數2位）

(一)債券借貸/融券交易：累計成交面額為15.5億元，其中營業處所成交0億元，

等殖成交系統成交15.5億元。

(二)公債發行前交易：累計成交面額為5億元。

(三)轉換公司債資產交換：

1.固定收益交易部分：目前已申報開放本項業務之證券商共20家，契約流通餘額共計476.21億元，本年度累計成交金額為10.28億元。

2.選擇權交易部分：目前已申報開放本項業務之證券商共20家，契約流通餘額共計742.66億元，本年度累計成交金額為9.74億元。

(四)利率衍生性商品：

1.利率交換：目前已申報開辦本項業務之證券商共16家，契約流通餘額共計5,381.86億元，本年度累計成交金額為8億元。

2.店頭衍生性商品電腦交易系統：目前簽約共37家，本年度累計成交金額48億元。

(五)結構型商品交易：目前已申報開辦本項業務之證券商共15家，契約流通餘額共計502.09億元，本年度累計成交金額40.3億元。

(六)股權衍生性商品：目前已申報開辦本項業務之證券商共12家，契約流通餘額共計2.08億元，本年度累計成交金額0.68億元。

上櫃相關業務:

一、截至108年1月4日上櫃股票辦理情形：

(一)股票已上櫃家數：766家 (包含外國公司34家)

(二)當年度累計上櫃掛牌公司：0家

(三)本中心已同意櫃檯買賣契約，尚未掛牌家數7家 (易發、詠昇、勤凱、樂斯科、泰金-KY…等)

(四)董事會通過，待核發同意函：0家

(五)俟董事會核議：0家

(六)待審議：7家 (全宇昕、台生材、萬年清、雍智科技、台康生技…等)

二、截至108年1月4日興櫃股票辦理情形：

(一)股票已櫃檯買賣家數：255家 (包含外國公司9家)

(二)當年度累計興櫃掛牌公司：0家

(三)目前已受理尚未櫃檯買賣家數：2家

(四)當年度累計受理櫃檯買賣家數：0家（90至107年度累計申請計1,626家）

三、截至108年1月4日創櫃板辦理情形：

(一)目前登錄創櫃板家數：92家

(二)累計登錄創櫃板家數：146家

(三)當年度累計輔導家數：0家（102至107年度累計輔導計290家）

四、截至108年1月4日上櫃、興櫃、創櫃板總家數：1,113家

五、截至108年1月4日TDR辦理情形：

(一)已掛牌家數：1家

六、預計於未來一週掛牌公司(108.1.6~108.1.12)：

(一)一般類股：

無

(二)興櫃股票：

5254 欣訊科技【兆豐、華南永昌】 (108年1月8日)

6595 光禹國際【台新、康和】 (108年1月11日)