〈時評〉笨蛋，問題在中國有什麼吸引力？

中國國家主席習近平一月二日的「告台灣同胞書」，聽在絕大多數台灣人耳裡，應該是索然無味，沒有任何吸引力！

「台灣同胞」喊得再響再甜，再怎麼怪罪打擊「一小撮台獨份子」，再怎麼培養在台代理人，為什麼併吞台灣的企圖仍然無法得逞？答案其實很簡單：「笨蛋，問題在中國」！

孔子在二千五百年前說的「遠人不服，則脩文德以來之」，也許陳義過高，也許是老掉牙，要打倒孔家店的共產黨可能嗤之以鼻。那沒關係，就以現代人的標準來談好了：從民主、自由、人權、政治、經濟、文化、軍事等不同面相來看，中國的吸引力何在？

中國「社會主義特色的民主」，是專制、鬥爭，是十四億人聽「習禁評」一人的。要習慣選舉、競爭、少數服從多數的台灣人，在專制、鬥爭、十四億人服從一人的屋頂下過日子，嚇都嚇死了，還吸引力？

中國的自由，是只有喊統、喊「以生為中國人為榮」的自由，喊獨、喊「以生為台灣人為榮」就要道歉、悔改，這種沒有自由選擇的「自由」，台灣人能接受嗎？在無國界記者的全球180國新聞自由指數排名中，中國去年名列倒數第五；加拿大獨立研究機構菲沙研究所去年12月10日公布的2018年人類自由指數排行榜，中國在162個參評國家及地區中排名第135，台灣人要跟這樣的中國人當同胞？

中國的人權，是把諾貝爾和平獎得主與維權律師關在大牢，把數以百萬計的維吾爾族人送入再教育營，看在好不容易告別白色恐怖，於今連虐待貓、狗都會被群起而攻的台灣人眼裡，紅色恐怖還會有市場嗎？

中國的政治，沒有撈什子的朝野溝通、對話，就直接擺明，要錢、要命，只能姓「黨」，政治不正確就被失蹤、被自殺、被捐財產。更讓人傻眼的是，聽其言，人人出口祖國、閉口祖國，「厲害了，這個國」；觀其行，香港首富李嘉誠全家入籍加拿大、華為公主孟晚舟手上一疊外國護照、還有聞名的美國加州二奶村，說明一件事：有辦法的中國人，已不約而同用腳向中國說不！人同此心、心同此理，手拿台灣護照148國免簽的台灣人，能不向持普通護照只能13國免簽的中國說不嗎？

說到經濟，最簡單就是讓數字自己說話。去年，受美中貿易戰喊話叫陣影響，世界主要股市均以下跌收場，其中以中國上證跌幅24.6％最慘，遭池魚之殃的台灣跌幅才8.6％。今年，中國內有反潮流的私企改國營及非洲豬瘟肆虐，外有美國力度勢必有增無減的經貿衝擊，加上世界工廠的美好時光已一去不復返，已然陷入經濟泥淖的中國，對以出口為導向的台灣還有何魅力可言？

至於說同文同種，更是不堪一擊的鬼扯！常民文化中台灣的排隊文化跟中國的插隊文化，差異大不大？還有，當今世界使用英語文、法語文、西班牙語文的國家，分別就只英、法與西班牙嗎？更何況，繁體字跟簡體字、台文與中文用字遣詞已大異其趣，DNA證實85％台灣人帶有原住民血緣，同文同種云乎哉？美國44位總統中，至少有14人具有愛爾蘭血統、歐巴馬有非洲人血統，同文同種又如何？

中國週遭的日本、印度以及遠在天邊的歐、美、澳，都已警覺中國的軍事崛起與邪惡的擴張野心而相互結盟。在南海扮演trouble maker角色，藉一帶一路試圖建構新殖民王國的中國，會帶來傲人的盛世還是招致戰爭與毀滅，當年希特勒的崛起與隕落是一面歷史之鏡！

（作者為台灣教授協會前副秘書長，新竹教育大學退休副教授）