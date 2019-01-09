〈時評〉國共對九二共識的同床異夢

中國領導人習近平明白表態，九二共識就是一個中國、一國兩制；因此，國民黨人士若仍相信「九二共識」這顆包著糖衣的毒藥，那無疑是自欺欺人，更是淪為中國同路人。



過去，民進黨政府認為，沒有所謂的「九二共識」，但承認「九二會談」的精神，希望兩岸能維持1992會談氛圍，促進兩岸和平發展，這是民進黨和國民黨、共產黨主張最大不同之處。但現在連國民黨和共產黨對「九二共識」也逐漸出現分歧。



國民黨承認的「九二共識」，是指「一個中國、各自表述」，國民黨執政時期，共產黨為賣面子給國民黨、維持兩黨互動友好關係，就算骨子裡要的是「一個中國、兩種制度」，但表面上仍認同國民黨論述。



如今，中國的底線昭然若揭，習近平今年初的「告台灣同胞書」中，明指「九二共識」，是「在一個中國原則基礎上達成海峽兩岸同屬一個中國，共同努力謀求國家統一的九二共識。」換言之，九二共識就是一個中國、一國兩制；這說法明顯和國民黨有所不同，除了蔡英文總統強勢回擊，反對中國的一國兩制說法，現在包括國民黨也有不同意見。



例如，蔣家第四代、國民黨立委蔣萬安表示，無法接受習近平對九二共識的說法。他更表示，贊成蔡總統提出「必須正視中華民國台灣存在的事實；必須尊重兩千三百萬人民對自由民主的堅持；必須以和平對等的方式來處理我們之間的歧異；也必須是政府或政府所授權的公權力機構，坐下來談。」只可惜，蔣萬安和其他國民黨人士一樣，對「九二共識」的核心就是「一中各表」仍心存幻想。



事實上，除了「九二共識」外，中共對於「一國兩制」也有不同解讀。早期的一國兩制是想用在台灣，後來卻先被複製到香港回歸上，值得注意的是，習近平訪問香港時，也曾提到「一國兩制」在實踐遇到一些新情況、新問題，因此，對「一國兩制提出了「習四點」的做法，包括依照基本法辦事等。



現在習近平又說要控討（一國）兩制台灣方案，因此，不論「九二共識」、「一國兩制」的詮釋權，自始至終都在中國手上，香港只能配合，台灣若是接受這些主張，將會步上香港後塵。



只不過，多數藍營人士仍將「九二共識」視為兩岸的定海神針、奉為圭臬，這是不切實際的幻想，恐怕只是和中共同床異夢，想要尋求自我安慰，謀取政黨或個人利益罷了。

（作者李平華，資深媒體人）