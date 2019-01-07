郭文貴大讚蔡英文對習強烈回應 指美官員挺台為「國家安全核心利益」

（台灣英文新聞／政治組綜合報導）習近平2日在《告台灣同胞書》40週年紀念儀式上的高調喊話，強調不承諾放棄使用武力，受到台灣總統蔡英文的強烈回應，中國流亡富商郭文貴5日在直播中爆料美官員的反應「震驚、不可思議」，更有官員指只要中共敢打台灣，台灣有人跳出來反抗，美國將不習一切代價出兵，因為「這已經是美國的國家安全核心利益。」

美國時間1月5日，郭文貴接受當年領導烏崁村抗爭的村長兒子莊烈宏採訪，被問起元旦中國的「告台灣同胞書40週年」談話，他表示，中共高層一貫用台灣來轉移內部對經濟、社會、政治穩定各種問題的視線，挑撥14億人民；同時，台灣已經成為國內政治鬥爭時，獲得政治資本的最好手段。

「中國或者中國經濟出現重大問題的時候。那麼或者是中國共產黨遇到了國際上重大國際關係的問題時候，特別是中美關係出問題的時候，對台必有動作，對台必有行動。」

郭文貴也大讚蔡英文總統表現的非常好，在習近平公開威脅後馬上出來講話，指台灣從未接受過九二共識，更不可能接受你的一國兩制，而且訊息非常明確，得到了國際社會的一致好評，得到了台灣2300萬人民超過70%的人的支持。

郭文貴也指出，「現在美國徹底改變對台政策，中國威脅台灣，美國一定不惜代價大軍介入，如果中國打台灣美國不出手，世界將大亂，這已經是美國的國家安全核心利益。」

他表示，與許多過去美國涉台事務的關鍵人士見面交換意見，包括以前反對出兵介入兩岸的民主黨人士，現在所有人百分之百同意，只要中共敢打台灣，台灣有人跳出來反抗，美國將不習一切代價出兵。