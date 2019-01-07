誠品行旅「誠年禮｜喜聚呈福」系列禮盒開賣

古人有云：「歡聲笑語賀新春，喜聚一堂迎新年」，於農曆春節之際與家人溫暖團聚，為漢字文化圈二千多年來共享的美好傳統文化。eslite hotel誠品行旅自去年首度推出「誠年禮」外賣年節禮盒深獲好評後，今年再次延續此概念，於己亥年隆重呈現「誠年禮｜喜聚呈福」系列禮盒，集結更多適合闔家享用的團聚美味，無論是春節期間的餐桌佳餚或拜訪親友的伴手禮，都是旅人以精緻美食與親友分享新春時光的絕佳提案。

三款獨家禮盒首推【誠心六品禮盒】，每盒NT$1,280，由The Penthouse品居宴會廳之中餐廚藝團隊傳承中國千年烹飪工藝，聚合六款雅俗共賞的滷味小食，包括「香辣鴨翅」、「浙醋酸菜豬腳」、「煙燻松阪肉」及「糟醉孔鮑」等，為年節開啟華麗的暖胃序曲，限量100組；亦有【誠意經典禮盒】，每盒三入NT$1,280，內容為一甜一鹹的「廣式臘味蘿蔔糕」、「核桃桂圓糕」，以及傳遞幸福甜蜜寓意的「松子酥糖」，一次滿足家人的各種味覺需求；【誠摯聚福禮盒】，每盒三入NT$890，匯聚象徵吃甜甜過好年的「松子酥糖」、「南瓜仁酥」與「核桃仁酥」，為與親友輕鬆品茗的絕佳賀歲零嘴。同時為帶給旅人豬年好預兆，每盒亦特別贈送誠品行旅獨家限量「豬事吉紅包袋」1組，用誠摯滿盈的心意，予您濃濃的團圓年味與來年的萬事順心。

eslite hotel誠品行旅為提供旅人更嶄新美好的取貨體驗，今年亦首度結合即時快遞平台LALAMOVE共同合作，凡訂購6盒以內即可提供即時專件服務，於指定時間內送達雙北各指定收件地點，並可透過手機隨時追蹤送貨狀況，讓年節宅配也能輕鬆優雅。「誠年禮｜喜聚呈福」系列禮盒即日起至2/1止開放預訂，10盒以上可享9折優惠，誠品會員獨享95折禮遇。訂購專線：+886-2-6626-2808 The Penthouse品居。