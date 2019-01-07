日本富商砸重金辦活動 460萬人分享破推特紀錄

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合外電報導）日本電商巨擘前澤友作5日的一則推文，貼出至今不過兩天，已逾460萬人分享，打破史上最高推文記錄。究竟是什麼內容，能獲得如此熱烈的反應？

原來一切都是為了獎金。前澤友作是日本服飾網站Zozotown創辦人，為了慶祝該平台於聖誕新年購物季創下100億日圓的亮麗營業額，前澤在個人推特推出活動，只要追蹤他，分享該則推文，就能參加抽獎。抽出的100名得主，將能平分1億日圓獎金。

日本富商前澤友作（圖／美聯社)

BBC報導，前澤原是龐克樂團Switch Style鼓手，踏入時尚產業後致富，身價高達30億美元。去年9月，美國SpaceX創辦人馬斯克（Elon Musk）宣布，前澤將搭乘大型獵鷹火箭（Big Falcon Rocket）登陸月球，預計2023成行。或許這也說明了這篇人氣推文，為何用了一張星河載月的圖片，還配上一人坐著太空梭奔月的剪影。

這位熱愛藝術的日本富商當時表示，將邀請6至8名藝術家、建築師、設計師等創意產業工作者一同奔月，希望透過這史無前例的太空之旅，為人類激發出磅礡藝術之作。SpaceX不願透露這趟太空之旅的代價，但旅費肯定是天文數字。