昆蟲與植物戀愛了？台博館變「蟲蟲星球」　特色8大展區好吸睛

（台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導）你知道地球上的昆蟲，是全球人口的兩億倍嗎？國立台灣博物館攜手國立台灣大學博物館群、昆蟲標本館及昆蟲學系，舉辦特展「昆蟲與植物的愛戀變奏曲」，結合美感設計、科技技術打造多主題展區，配合淺顯易懂的解說，讓大小朋友共同徜徉於有趣的「蟲蟲星球」。

「昆蟲與植物的愛戀變奏曲」展覽結合豐富圖文資訊，昆蟲以及植物標本，還有好玩的VR虛擬實境遊戲，展區包含「昆蟲星球」、「七嘴八舌」、「素食主義者」、「昆蟲順風車」、「昆蟲媒人婆」、「最佳拍檔」、「致命陷阱」、「飛行的色彩」共8大主題，揭露昆蟲、植物與人類之間競爭，互利共生等微妙關係。



展區照片（圖/台博館）



展區照片（圖/台灣英文新聞）

策展人台大昆蟲學系副教授蔡志偉表示，昆蟲與植物之間有錯綜復雜的交互關係。演化的力量這兩種完全不同物種，有極其親密以及相互依賴的關係，不只昆蟲取食植物，少數特殊植物也會取食誘捕，消化昆蟲。

蔡志偉說明，此外，花開植物依靠活動力強的昆蟲協助傳遞花粉或散播種子，植物以花粉、花蜜為回報，還有昆蟲會與植物合作，形成雙方獲利的生命共同體。他接著舉例喜蟻植物與螞蟻共生、榕果與榕果小蜂的共生，這類特殊的互利共生關係還有很多有趣的故事，值得大家進一步去認識與研究。



展區照片（圖/台灣英文新聞）

台博館館長洪世佑表示，該館與台大博物館群於已104年簽訂館際交流協議書正式結盟，但其實兩機構的前身為「台灣總督府博物館」與「台北帝國大學」從日治時期起，於研究資源、標本蒐集與展示方面即建立有良好的合作關係。

洪世佑強調，現代的博物館己不是靜靜地等待觀眾到館，而是主動走出去，透過合作結盟，將各種豐富的學術資源及文化內涵，以更生活化、更生動的方式帶入民眾生活。

另外，洪世佑透露，台博館已與越南及澳洲等博物館簽訂合作備忘錄(MOU)，澳洲也將來台舉辦原住民相關展覽，盼開啟雙方文化交流平台。

「昆蟲與植物的愛戀變奏曲」特展即日起到9月1日止，於台博館（臺北市襄陽路2號）一樓西展間展出，開放時間為週二至週日上午9:30至下午5時，展覽期間另有專家導覽及專題講座等活動，詳情請參考台博館官網。