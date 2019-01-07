展望個展現世界觀　誠品畫廊「隱」登場

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）繼展望上回於誠品畫廊展出已經睽違九年，本次個展「隱」呈現展望創作二十餘年來不同時期的關鍵作品，並透過多元形式的作品，看到展望在不斷解構重構、消逝重生之中創造的無限可能。



展望作品「中山裝驅殼1#」（圖/誠品畫廊）

中國藝術家展望個展「隱」，有多件作品首次於台灣曝光，其中，1994年的「中山裝軀殼」系列作品是展望創作的開端，他為布製的人體空殼穿上中山裝並將之固定，以掙扎的外在形態與空洞的內核，隱喻當代社會和文化所處的困境。



展望作品「心形」（影片截圖來源：誠品畫廊）

另外，2009年的錄像作品「心形」，是展望以雷射筆打向不鏽鋼材質的作品「拓地」後，再反射到牆上形成的畫面。在創作這件作品時，展望感悟到觀念藝術流行之後，人有多少想法，就有多少相應的「形」，因而這件作品成為影響展望日後創作的重要啟發之作。



展望作品「隱形」（圖/誠品畫廊）

最新的創作「隱形」則是展望想像自己掉入火山熔岩中異變後的形象，透過流體力學演算法並結合3D列印技術，再以手工敲製不鏽鋼完成，呈現他對於人體肉身粒子化後，形象變異的內部想像。

從「中山裝軀殼」到「隱形」，展望始終在探索表面與內在、個體與環境之間的關係，而這環境包括文化政治等社會議題，也指自然與宇宙。為展望在龍美術館策劃回顧展時，南條史生認為展望的藝術就如同日文中「生生流轉」這個詞，意味著一切事物都在不斷生成、變化和變遷之中，永無停歇，展望的藝術，便反映出這樣的現代世界觀。

誠品畫廊將於1月12日至2月17日推出展望個展「隱」，本展覽主要延續2017年上海龍美術館舉行的「展望：境象」大型回顧展，展出作品從最早期的「中山裝軀殼」、標誌性的「假山石」、錄像作品「心形」到晚近的「石隱」、「隱形」等，更多詳情請前往誠品畫廊官網查詢。



展望作品「隱力」運用計算流體力學演算法結合３D列印技術，探討將一個中性的正方體放入岩漿後會產生的形變（圖/誠品畫廊）



展望個展（圖/誠品畫廊）