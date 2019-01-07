北市大安區發現麝香豬屍體　是否「豬瘟」最快明揭曉

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）台北市今(7)日上午驚傳位於大安區和平東路三段的一處空地，發現一頭死亡的麝香豬。北市動保處證實確有此事，表示上午獲報已前往消毒，並將豬隻送往家衛所檢驗，確認是否跟非洲豬瘟有關。

該豬隻重達300斤，北市動保處緊急派員處理，並調閱周邊監視器。至於是否為豬瘟疫情，最快預計明(8)日結果會出爐。

綜合《蘋果》與《中時》報導，媒體今下午詢問台北市長柯文哲，大安區發現死亡麝香豬的問題，柯文哲淡定說，並不是死了一隻豬就一定是豬瘟。



據悉該斃死豬疑似街友所飼養，推估已死亡一段時間，動保處防疫人員隨即設置封鎖線，並由警察局派員協助管制人員進出及調查飼主身分。



動保處說，待將豬屍妥善封包後移置於運送車輛，直接送至農委會家畜衛生試驗所進行解剖及檢驗，現場及進出車輛皆以消毒水進行完整之噴霧消毒，並完成初步疫情調查，確認該地點周圍3公里皆無養豬戶，以防範有病毒殘留及擴散之可能。



北市動保處呼籲，北市府已於4日成立「府級跨局處防治應變小組」，全面動員執行非洲豬瘟防疫整備工作，目標為將非洲豬瘟阻擋境外，市民如發現有遭棄置之豬隻屍體，請撥打1999或0800-039131通報。

動保處表示，民眾對動物屍體不能隨意丟棄，必須通報該處，若隨意棄置可依照《動物傳染病防治條例》可處5萬以上100萬元罰款。