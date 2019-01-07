寒舍艾麗酒店【桔祥燦春】 除夕新春圍爐宴

送犬迎豬賀大年！寒舍艾麗酒店5樓宴會廳於2019年2月4日農曆除夕夜當晚，獻上【桔祥燦春】除夕圍爐饗宴，中式桌席NT$26,888+10%(每桌10位)，由宴會廳張志民主廚以美學概念全新詮釋台菜，為賓客獻上兼具中式經典與西式創新的豐富美饌，精湛廚功打造闔家團圓的溫馨圍爐宴！除了品嚐滿桌佳餚外，當晚更特別安排賓客一同欣賞祥獅獻瑞、趣味性十足的財神報喜熱鬧迎春、更有福氣滿滿的新春抽獎活動，豐盛獎項包含：寒舍艾麗酒店住宿券、餐券及驚喜福袋等，超值好禮為新年抽個吉祥好運氣！此外更安排多項中華傳統技藝於場外獻技，包含巧手「立體剪春花字」、精巧有趣「拼豆技藝」、民族代表「傳統工藝麵人」、揮毫「寫春聯」等，邀您全家歡喜共度團圓新年夜！

為提供賓客更多樣的新春餐飲選擇，6樓La Farfalla義式餐廳於2019年2月4日(除夕)至2019年2月9日(初五)推出西式年節饗宴，除夕夜當晚以全自助式佳餚為賓客揭開如意新年序幕，每位NT$3,000+10%，餐檯上無限量供應的現切美國和牛肋眼牛排、天使紅蝦、花蟹、蟹肉海鮮龍蝦湯等海陸佳餚，更加碼為每位賓客獻上一份帝王蟹及半隻波士頓龍蝦；2019年2月5日(初一)至2月9日(初五)午晚餐則為精緻的半自助形式，17款囊括海、陸美味的主菜及配菜，每道NT$1,380+10%起，並同步享用多道義式冷熱開胃菜、各式鮮甜海味、手工甜點等的珍饈百味，為賓客呈上祥豬新年好兆頭，齊聚迎春過好年！

闔家團圓 福樂共享除夕宴

除夕喜迎新春，家家戶戶齊聚團圓，以豐富美食點綴年節重要時刻，2019年2月4日(一)寒舍艾麗酒店宴會廳將為您與家人獻上最難忘的除夕圍爐夜，中式桌席每桌NT$26,888+10%(每桌10位)，頂級珍饈演繹滿席佳餚，包含「明太子焗烤龍蝦」、「蠔皇鮑魚一品參」、「羊肚珍菌豚肋排」、「芙蓉鮮貝金元寶」、「清蒸鮮露蒸海斑」等海陸珍饌，每桌提供紅酒兩瓶及果汁無限暢飲；當晚更特別邀請專業的龍騰醒獅團帶來電音三太子財神秀、祥獅獻瑞、財神報喜等精采絕倫的新春表演，晚會主持人Kandy亦精心準備多樣互動小遊戲熱鬧全場；當夜寒舍艾麗酒店更提供多項超值摸彩獎品，包含寒舍艾麗酒店住宿券、La Farfalla義式餐廳午晚餐餐券及驚喜福袋等，開春摸彩與賓客一同迎接嶄新的一年，也象徵新春鴻運齊發！【桔祥燦春】除夕圍爐饗宴詳情及預訂請洽 (02)6622-8000轉宴會業務部。

義齊歡聚 百味珍饌招豐年

廚藝新風情為己亥豬年更增添新氣象， 2019年2月4日(除夕)當晚推出【義饗新春宴】每人NT$3,000+10%，採Full-Buffet全自助的用餐形式，特別獻上「爐烤美國極黑和牛肋眼牛排」，夢幻完美的油花比例，極品上乘的肉質給您最美好滋味；「起司野菇奶油焗烤生蠔」，濃郁起司佐以野菇，巧妙襯出鮮蠔甜美，入口層次堆疊香氣誘人；此外亦有「BBQ香烤豬肋排」、「海洋之露烤羊排佐薄荷醬汁」、「米蘭風味燉牛小排佐鬱金香燉飯」與其它多道佳餚，餐檯中更無限供應現流海味，包含「天使紅蝦」、「花蟹」、「九孔鮑」、「扇貝」等，亦加碼為每位賓客獻上一份「帝王蟹」及半隻「波士頓龍蝦」，美味經典菜色為新年注入滿滿元氣。

趁著農曆新春期間，與親朋好友一同來場華麗的美食嘉年華！2019年2月5日(初一)至2月9日(初五)午晚餐時段，供應農曆春節菜色，17款囊括海、陸美味的主菜及配菜，其中，10道風味主菜，首推義式鮮味料理包含「托斯卡納風格辣味燉煮海鮮襯蒜味普切塔」、「緬因波士頓龍蝦佐萊姆奶油醬」、「香料紙包海鮮 (每日鮮魚, 蝦, 蛤蠣, 透抽)」及「嫩煎北海道干貝墨魚燉飯襯義式脆培根」；肉之豐厚饗宴，包含重量級新主菜「美國Prime等級帶骨肋眼牛排, 乾式熟成30天(28 oz.)」、表皮酥脆內層軟嫩的「紐西蘭羊排」及特選蓋子肉擁有絕美肉質人氣暢銷款的「美國特選安格斯老饕牛排」，多道經典類、炭烤類、雙人分享料理的主菜供饕客選擇，並包含一份熱前菜「手工蘑菇義式麵餃襯蘆筍佐松露奶油醬汁(2顆)」，每道NT1,380+10%起。另外搭配7款配菜，依不同類別主菜，可免費或以NT$250+10%加價購，看似簡單卻蘊藏主廚的美味秘訣，香濃馥郁的「羅馬麵疙瘩搭馬茲瑞拉起司, 番茄」、陣陣鴨香令人驚豔的「鴨油馬鈴薯搭伊比利香腸」以及蒜香蕈香雙重風味的「松露蘑菇大蒜薄餅捲」，一同感受義式火熱「盛情分饗」(Taste+)。開放式餐檯結合義式「開胃菜餐桌」(Antipasto Table)的創意巧思，精品擺盤、經典義式菜肴及歐陸食材，以多款現拌生菜沙拉、自製醃製鮭魚、手工方形披薩、義式冷肉與起司呈獻，放縱味蕾快意享受燦爛新春的美好。La Farfalla義式餐廳除夕至初五饗宴詳情及預訂請洽(02)6631-8060。