【快訊】非洲加彭共和國政變　軍方佔領國營電視台

（台灣英文新聞／宇妍 綜合外電報導） 西非產油國加彭共和國今（7）日驚傳軍事政變！當地時間週一清晨4點30分（台灣時間7日下午1點30分左右）加彭軍方控制國營電視台並宣布，由於總統彭高（Ali Bongo）中風無法履行職務，軍方將成立「國家恢復委員會」(National Restoration Council)接管政權。

從社群媒體流傳的照片中可以看到1名自稱加彭國防和安全部隊愛國運動領導人的奧比揚中尉 (Ondo Obiang)宣讀聲明時，旁邊站著兩個持長槍的士兵。

59歲的彭高總統去年(2018年)10月份在沙烏地阿拉伯中風，從11月迄今都在摩洛哥養病。據報導他稍後也將發布聲明。

彭高家族已統治加彭半世紀之久，現任總統彭高自他的父親歐瑪爾(Omar)2009年去世後開始掌權，2016年在紛紛擾擾的總統大選中連任。

彭高在今年（2019）元旦曾發表新年演說，強調自己健康良好，但他當時說話有些模糊不清，而且右手臂一動也不動。軍方認為他戀棧權位，決定發動政變。