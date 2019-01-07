台北華國大飯店 豬光寶氣金花年

過年圍爐想要吃得新鮮多變化，可以挑選好搭配的珍貴食材，台北華國大飯店今年推出膠質豐富的【御品花膠】NT2,400，簡單料理可成養生湯品，加入白飯又變化成高檔花膠撈飯，更是拌佐熱菜的絕頂醬料，除夕輕鬆成為家人擁戴的廚神小當家。燉湯主打【鮮蔘銅鐘子燉元蹄】NT$1,800，為新春迎接好兆頭，一元饗好蹄，初始豐足年。

帝國會館過年大開爐灶專門煲湯，由五星主廚設計多款極致湯品，嚴選三斤重蹄筋、澳洲三寶牛肉，以及國宴級桂丁雞等優質食材入菜，長時間控爐，以天然食材精華燉出的老火湯，湯頭特別鮮香濃郁。消費者只要在家簡單覆熱，即可省去耗時繁複的燉湯程序，吃得美味又放心；也可利用難得的好湯底，在過年期間天天變化出不一樣的吃法。冬季圍爐聚餐，以舒暖好湯開胃打底、為大餐揭開序幕，既養生又幸福！

【鮮蔘銅鐘子燉元蹄】精選3斤前蹄膀，與花椒、八角、丁香、肉桂等天然辛香料，以米酒醃泡48小時，加入蔥薑熬製的湯底蒸煮入味，Q彈不膩的鮮潤肉皮裹著紮實豐腿、滿覆肉香。湯頭特別添加滋補鮮蔘與蔘鬚平衡香氣，與吊鐘銅精燉3小時，精醇可口，清熱舒暖。

去年贏得媒體評選的【華國三寶牛肉鍋】NT$1,099，被評為「三寶肉質香嫩不柴、入味且美，價格適中，湯頭鮮美」，是特選澳洲牛肚、牛腩、牛筋，加入以玉桂、香葉、八角、草果等數十種香料爆香熬煮、熱煲4小時入味，再加入牛大骨及多種蔬果熬製湯底，慢燉3小時的細緻好湯。湯底加入家常麵條，過年也可身兼牛肉麵大廚。【帝國牛肉麵】冷凍外帶2份裝/ NT$580，同步上市。

年年爆量、賣到大缺貨的【鮑魚干貝北菇雞湯】NT$4,200，，主廚採用高等級食材，湯頭以金華火腿、老母雞、雞爪、後腿赤肉、豬大骨慢火燉煮8小時，加入精選E級桂丁雞、北海道M級干貝及南非大頭鮑慢煲5小時，做工繁複的湯頭濃郁上乘，每口都讓人齒頰留香。

還有過年必備功夫料理【極品佛跳牆】NT$1,800，以頂級干貝、極品鮑魚、上選花膠、烏參、蹄筋，和鬆綿大甲芋頭等近二十種精選食材，加上主廚秘製湯頭慢火燉煮，濃醇香馥的絕佳滋味，是全家團圓時的最佳選擇。

除了煲湯年菜之外，春節熱賣的人氣商品還有：【干貝蘿蔔糕】NT$488採用鮮甜台灣蘿蔔，以特選臘肉、臘腸與蝦皮為配料做拌提香；覆熱後，可直接蘸取華國“醬臨天下”兩款風味醬料食用；亦可以慢火香煎至外層酥脆內層嫩軟，享受新鮮蘿蔔的甘甜原味，為消費者帶來懷念、道地的港式風味。

【黃金流沙包】NT$460外型渾圓小巧，一咬噴漿的流沙內餡採用上選牛油與鹹蛋黃製作而成，儘管材料簡單，要做得好吃，過程卻相當繁複。剝開剛蒸好的流沙包，噴流出如黃金細沙般的美味驚喜，讓人吮指回味。

【醬臨帝國禮盒】（帝國紅油香辣醬/ 帝國頂級XO醬）NT$700干貝XO醬向來是超人氣送禮品項，使用日本大干貝、頂級金華火腿、馬友鹹魚、朝天椒為主料，繁複程序的煉炒，成就出料鮮味足、別具風味極品醬料。而紅油香辣醬則是選用泰國小辣椒、豆豉、菜脯、乾辣椒、辣椒油等辛香料特製而成，飆汗指數直逼最高點，嗆辣帶勁。

年節並提供深獲好評的華國頂級養生禮盒，華國3A極品即食燕盞、祖傳滴雞精，及T8東方燕窩等，實為消費者傳達心意的重情伴手禮。