新住民子女成果展　苗栗成功國小樂學越南語

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）桃園農工舉辦新住民子女教育成果展中，苗栗縣後龍鎮成功國小帶來越南語合唱表演及東南亞特色攤位，該校新二代比例約占22％，其中又以越南籍佔最大宗。

中時報導，今年8月要實施的12年國教課綱，將東南亞7國新住民語文列入語文學習領域，因應新課綱上路，教育部國教署積極辦理相關準備工作，包括研修「國民中小學教學支援工作人員聘任辦法」將新住民語文納入、已培訓2000多位新住民語文教學支援人員、編撰東南亞7國新住民語文學習教材、107學年共有20縣市44校試辦遠距教學等。

為展現新住民二代的教育成果，在北科大附屬桃園農工辦理之新住民子女教育成果展中，苗栗縣後龍鎮成功國小帶來越南語合唱表演及東南亞特色攤位展出，該校是一所7班的小校，全校共有99名學生，其中有22位是新二代，比例約占22％，學校以新二代最大族群-越南語作為學習語言，開始認識越南語。

成功國小還邀請越南家長進入學校教導孩子律動，認識歌詞含意，讓孩子從歌謠裡面去學習語言及文化，從歌曲中認識父（母）原生家鄉，使新住民語文的學習種子悄悄在學校中發芽，讓學生樂於學習越南語及瞭解多元文化意涵。

為進一步落實108課綱新住民語文課程，教育部國教署與中央大學及資策會數位教育研究所共同合作，推動「遠距教學」，運用數位科技推動新住民語文課程學習，以解決少數語種及偏遠地區聘新住民語文師資不易問題。