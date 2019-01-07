中美貿易戰休戰之後　今日談判召開

（台灣英文新聞／李昱德綜合外電報導）20國集團在阿根廷的會期上，美國總統川普向中國國家主席習近平承諾，美中貿易戰將「暫時不再升溫」，然而，兩國的對抗還是在打擊華為的戰爭上持續進行，隨著新的談判將於今(7)日在北京召開，全球因為中美貿易戰受到影響的國家也密切關注。

去(2018)年中美兩國的貿易關係空前緊張，雙方都對彼此多課加了價值數十億美元的關稅，在年底20國集團會議上，雙方同意在90天內不再增加新的關稅項目，這也是上次談話後，兩國第一次的正式會談，美方將由副貿易代表格瑞斯(Jeffrey Gerrish)出席。

然而，儘管90天的「休戰期」提供不只是中美雙方，還有全球各國一個喘息的時間，財經專家卻認為，各方對這次的談判不用抱持太大的期待。

倫敦凱投宏觀公司(Capital Economics Ltd.)高級中國經濟學家普瑞查德(Julian Evans-Pritchard)表示，雙方的歧見仍深，想要的東西差太多，癥結點仍然卡在智慧財產權與工業政策的細節上。

在此之前，白宮認為中國以不公平的貿易手段造成美國赤字，同時指控中國侵犯美國的智慧財產權，因此，談判的重點將會放在技術轉移的結構性問題、智慧財產權、零關稅壁壘還有網路安全、電腦犯罪上，在20國集團會議後美國發起的華為戰爭，更是引發西方各國對於中資公司可能影響國安危機的疑慮。

分析指出，這場貿易戰不只是解決貿易逆差順差這麼簡單，還可以視為中美雙方爭奪全球霸權的對決，因此談判破裂的機率很高，一旦談不攏，貿易戰還會持續。

川普在去年就威脅，美國已經準備好對價值2670億美元的中國商品課稅，要中國做好準備，而貿易戰已使中國經濟放緩，官員私下喊吃不消；貿易談判開始前，川普周日表示，一旦掌握中方弱點，談判就能對美方有利，將有助徹底解決長年的貿易爭端。