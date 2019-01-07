抽驗市售醃漬品 「淡榨菜頭」防腐劑超標

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）台北市政府衛生局公布市售醃漬及脫水蔬果抽驗結果，共計抽驗醃漬蔬果、蜜餞食品及脫水蔬果共67件，其中4件不符規定，包含：1件防腐劑超標、3件標示不符。

此次品質檢驗部分，重點檢驗項目為防腐劑、漂白劑、著色劑及甜味劑等，違規原因為1件內湖區嘉豐行販售的「淡榨菜頭」檢出防腐劑苯甲酸超標。台北市衛生局表示，此抽驗不合格之產品，已要求販售地點業者立即下架違規產品，經查來源屬桃園市觀音區源豐農產食品行，已移請當地衛生局辦理。

內湖區文采生活館販售的冰梅遭檢出糖精0.04g/kg，但外包裝卻未標示。（圖／台北市政府衛生局提供）

此專案同時執行43件包裝食品之標示檢查，3件蜜餞產品不符合規定，包含：文山區文山聯公司販售的無籽黑金剛橄欖遭檢出食用色素黃色5號，但外包裝卻未標示；內湖區文采生活館販售的冰梅遭檢出糖精0.04g/kg，但外包裝卻未標示；大同區美廉社販售的櫻桃李遭檢出食用色素紅色6號，與外包裝標示的紅色5號、黃色4號不相符。

上述包裝不符規定之產品皆已通知販售商及進貨端業者立即下架，經查產品來源分別屬新北市和台中市，已移請所轄縣市衛生局辦理，並令其違規產品限期回收改正，改正前不得繼續販賣。

大同區美廉社販售的櫻桃李遭檢出食用色素紅色6號，與外包裝標示的紅色5號、黃色4號不相符。（圖／台北市政府衛生局提供）

台北市衛生局表示苯甲酸為一種常用的食品防腐劑，添加至食品中可抑制微生物的生長，延長食品的保存期限，苯甲酸進入人體後，可從尿液排出。台北市衛生局提醒，消費者選購蜜餞食品、脫水蔬果及醃漬等產品，應選擇包裝完整、標示清楚之食品較有保障，建議民眾勿過量食用，並搭配足量水分攝取，多食用當季新鮮蔬果，以維護健康。

文山區文山聯公司販售的無籽黑金剛橄欖遭檢出食用色素黃色5號，但外包裝卻未標示。（圖／台北市政府衛生局提供）