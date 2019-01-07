美第76屆金球獎 電視類、電影類完整得獎名單

號稱奧斯卡金像獎風向球的年度影壇盛會金球獎，7日在洛杉磯比佛利山莊舉行頒獎典禮，大批好萊塢明星和電影工作者共襄盛舉。

第76屆金球獎頒獎典禮在美國加州洛杉磯順利落幕，以下為電視、電影類得獎名單：

電視類完整得獎名單。

●最佳戲劇類影集

「美國諜夢」（The Americans）

●最佳戲劇類影集女主角

吳珊卓（Sandra Oh）／「追殺夏娃」（Killing Eve）

●最佳戲劇類影集男主角

理察麥登（Richard Madden）／「內政保鑣」（Bodyguard）

●最佳喜劇音樂類影集

「好萊塢教父」（The Kominsky Method）

●最佳喜劇音樂類影集女主角

瑞秋布羅斯納漢（Rachel Brosnahan）／「了不起的麥瑟爾夫人」（The Marvelous Mrs. Maisel）

●最佳喜劇音樂類影集男主角

麥克道格拉斯（Michael Douglas）／「好萊塢教父」（The Kominsky Method）

●最佳迷你影集或電視電影

「美國犯罪故事：凡賽斯遇刺案」（The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story）

●最佳迷你影集或電視電影女主角

派翠西亞艾奎特（Patricia Arquette）／「監慾風雲」（Escape at Dannemora）

●最佳迷你影集或電視電影男主角

達倫克里斯（Darren Criss）／「美國犯罪故事：凡賽斯遇刺案」（The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story）

●最佳迷你影集或電視電影女配角

派翠西亞克拉克森（Patricia Clarkson）／「利器」（Sharp Objects）

●最佳迷你影集或電視電影男配角

班維蕭（Ben Whishaw）／「英式醜聞」（A Very English Scandal）。

以下為電影類完整得獎名單。

●劇情類最佳影片

「波希米亞狂想曲」（Bohemian Rhapsody）

●劇情類最佳女主角

葛倫克蘿絲（Glenn Close）／「愛．欺」（The Wife）

●劇情類最佳男主角

雷米馬利克（Rami Malek）／「波希米亞狂想曲」

●音樂或喜劇類最佳影片

「幸福綠皮書」（Green Book）

●音樂喜劇類最佳女主角

奧莉薇雅柯爾曼（Olivia Colman）／「真寵」（The Favourite）

●音樂喜劇類最佳男主角

克里斯汀貝爾（Christian Bale）╱「為副不仁」（Vice）

●最佳動畫片

「蜘蛛人：新宇宙」（Spider-Man: Into the Spider-Verse）

●最佳外語片

「羅馬」（Roma）（墨西哥）

●最佳女配角

蕾吉娜金恩（Regina King）╱「假若比爾街能說話」（If Beale Street Could Talk）

●最佳男配角

馬赫夏拉阿里（Mahershala Ali）╱「幸福綠皮書」

●最佳導演

艾方索柯朗（Alfonso Cuaron）╱「羅馬」

●最佳劇本

尼克瓦侖加（Nick Vallelonga）、布萊恩柯里（Brian Currie）、彼得法拉利（Peter Farrelly）╱「幸福綠皮書」

●最佳配樂

賈斯汀赫維茲（Justin Hurwitz）╱「登月先鋒」（First Man）

●最佳原創歌曲

Shallow／「一個巨星的誕生」（A Star Is Born）