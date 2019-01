美第76屆金球獎 電視類、電影類完整得獎名單

號稱奧斯卡金像獎風向球的年度影壇盛會金球獎,7日在洛杉磯比佛利山莊舉行頒獎典禮,大批好萊塢明星和電影工作者共襄盛舉。

第76屆金球獎頒獎典禮在美國加州洛杉磯順利落幕,以下為電視、電影類得獎名單:

電視類完整得獎名單。

●最佳戲劇類影集

「美國諜夢」(The Americans)

●最佳戲劇類影集女主角

吳珊卓(Sandra Oh)/「追殺夏娃」(Killing Eve)

●最佳戲劇類影集男主角

理察麥登(Richard Madden)/「內政保鑣」(Bodyguard)

●最佳喜劇音樂類影集

「好萊塢教父」(The Kominsky Method)

●最佳喜劇音樂類影集女主角

瑞秋布羅斯納漢(Rachel Brosnahan)/「了不起的麥瑟爾夫人」(The Marvelous Mrs. Maisel)

●最佳喜劇音樂類影集男主角

麥克道格拉斯(Michael Douglas)/「好萊塢教父」(The Kominsky Method)

●最佳迷你影集或電視電影

「美國犯罪故事:凡賽斯遇刺案」(The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story)

●最佳迷你影集或電視電影女主角

派翠西亞艾奎特(Patricia Arquette)/「監慾風雲」(Escape at Dannemora)

●最佳迷你影集或電視電影男主角

達倫克里斯(Darren Criss)/「美國犯罪故事:凡賽斯遇刺案」(The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story)

●最佳迷你影集或電視電影女配角

派翠西亞克拉克森(Patricia Clarkson)/「利器」(Sharp Objects)

●最佳迷你影集或電視電影男配角

班維蕭(Ben Whishaw)/「英式醜聞」(A Very English Scandal)。

以下為電影類完整得獎名單。

●劇情類最佳影片

「波希米亞狂想曲」(Bohemian Rhapsody)

●劇情類最佳女主角

葛倫克蘿絲(Glenn Close)/「愛.欺」(The Wife)

●劇情類最佳男主角

雷米馬利克(Rami Malek)/「波希米亞狂想曲」

●音樂或喜劇類最佳影片

「幸福綠皮書」(Green Book)

●音樂喜劇類最佳女主角

奧莉薇雅柯爾曼(Olivia Colman)/「真寵」(The Favourite)

●音樂喜劇類最佳男主角

克里斯汀貝爾(Christian Bale)╱「為副不仁」(Vice)

●最佳動畫片

「蜘蛛人:新宇宙」(Spider-Man: Into the Spider-Verse)

●最佳外語片

「羅馬」(Roma)(墨西哥)

●最佳女配角

蕾吉娜金恩(Regina King)╱「假若比爾街能說話」(If Beale Street Could Talk)

●最佳男配角

馬赫夏拉阿里(Mahershala Ali)╱「幸福綠皮書」

●最佳導演

艾方索柯朗(Alfonso Cuaron)╱「羅馬」

●最佳劇本

尼克瓦侖加(Nick Vallelonga)、布萊恩柯里(Brian Currie)、彼得法拉利(Peter Farrelly)╱「幸福綠皮書」

●最佳配樂

賈斯汀赫維茲(Justin Hurwitz)╱「登月先鋒」(First Man)

●最佳原創歌曲

Shallow/「一個巨星的誕生」(A Star Is Born)