〈時評〉「台美一家親」既是歷史，更是未來

「台灣美國一家親」才是台灣的未來。特別是在「台灣關係法」實施40年後，台灣與美國的關係，已經超越過一般的外交，而進入「特殊的國與國關係」。一般的外交關係，可以下降，可以斷絕，但台灣與美國的關係是以美國的國內法來定位，遠遠高於任何的國際法所訂定的關係，是超穩定的結構。

雖然說，台灣現在並不是美國的一部份，但實質上，台灣與美國的關係，卻是接近一家人的關係。美國在川普政府新訂法律架溝下，不論是「台灣旅行法」或「台灣國際參與法」(Taiwan International Participation Act)Cory Gardner(R), Ed Harkey(D)共同倡議，或已經通過的「亞洲再保証倡議法」(ARIA)，美國對台灣的保證，已近乎是以台灣為其管轄的領土。也就是美國的法律整備(capacity building)已經進入準備直接治理(preparation for governing directly)台灣這個在「虎口下」的國家的程度。

未來台灣應該相對的制訂「美國關係法」，正式回應這個新型態的特殊地位。直接對話美國諸多以台灣為名的法律，並以台灣的國內法再確認，表達這樣的美國法律，為台灣國民所歡迎。

在這些法律出現之前，台灣馬上可做的事有：1，應立刻宣佈美元為台灣的法定貨幣，與新台幣平行在市場上通用；2，應宣佈美語為台灣的官方語言，而且在各級學校成為主要的學習項目，在科學性的課程如數理化生物，改以美語敎材授課；3，在各地方規劃美語專區(American English speaking towns)，立法優惠吸引國際的公益性NGO組織到台灣設立亞洲分部。讓台灣成為新的U.N.(United NGOs)，也就是全球「非政府組織的聯合國」。

未來的台灣發展，必然是以美國路線為核心。台灣多年來受益於美國價值，在民主自由人權法治的基礎下成長。現在已進入新的階段，與美國靠得更緊更近，並與美國日本一起開發自由印度洋與太平洋及東南亞的新興市場，才是台灣的新路徑。台灣要增加的不只是國際的能力，更要增加的是與美日協作的能力。

在數位大數據與人工智慧的時代，國家的界限已經無法用線性與類比的方式來定位。台灣的國家未來，要站在巨人的肩膀上，而在未來廿年，這個巨人當然是以美國為首的民主自由人權法治國家所新建構的聯盟。台灣必然要加入這個正在成形中的巨大政經社文混合體。而在2019年起的10年，台灣必需自己完成以數位化「重新開國」，並在深度教育與智慧城鄉的發展上，與這個全球最大GDP的組合接軌。

未來可見的是，世界一步步走向，以民主自由為主體的系統，整合成一個政府，一種貨幣，一隻軍隊的「多方利益關係者共同治理」(multi- stakeholder co-regulation的時代。數位化與區塊鏈化與友善分享大數據與使用人工智慧，這些功能將大量取代國家政府的現行治理方式，台灣人現在到很多國家都可以免簽並自動通關就是一個新時代的早收先期指標。就如同這些新科技取代許多行業，其中一種行業可能是傳統的政黨或是政府甚至是國家。這個運作的主要語言必然是美語，而最有潛力的貨幣也是美元。

這個概念有點像是在面對「大洪水」來之前，要有「建造方舟」的思考一樣。

台美一家親，有40年「台灣關係法」的基礎，比任何的想法，對台灣而言，更具有安全保証。未來我們還應以美國的「台灣關係法」為典範，在其他的民主自由國家，推動「台灣關係法」的立法。使台灣關係法成為全球民主國家的公約數，形成新的聯盟。「台灣美國一家親」(台美一家親) 既是歷史，更是未來。

作者楊憲宏（Sen Hong Yang），台灣關懷中國人權聯盟理事長（President of Taiwan Association for China Human Rights）