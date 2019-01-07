市售指甲油抽驗 日本「療癒界」的夢幻品牌出包

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）台北市政府衛生局今（7）日公布市售指甲油抽驗結果，15件產品中，有2件標示不符合規定：包含日藥本鋪販售在日本號稱「療癒界」的夢幻品牌ECONECO、以及松山區利吉利商行販售的Nail polish。

台北市政府衛生局本次抽驗15件市售指甲油，產品以檢驗鄰苯二甲酸酯類(DBP、BBP、DMEP、DiPP、DnPP、DnOP、DEHP)、甲醛(Formaldehyde)、甲醇(Methyl Alcohol)及苯(Benzene)等化粧品禁止使用成分為主，品質檢驗結果全數符合規定，標示檢查結果有2件不符規定。

松山區利吉利商行販售的「Nail polish」外包裝未標示「中文品名」，且標示地址與商業登記地址不符。（圖／台北市政府衛生局提供）

此次查獲松山區利吉利商行販售的「Nail polish」外包裝未標示「中文品名」，且標示地址與商業登記地址不符，已移請台中市食品藥物安全處行政調查中；以及松山區八德路日藥本舖股份有限公司饒河門市部的「ECONECO夢幻指甲油」，外包裝未標示「重量或容量」，且「全成份」標示難以辨識，已移請新北市衛生局處辦。

北市衛生局再次提醒消費者，選購化粧品時，謹記小秘訣「一不二要」：「不輕信誇大療效宣稱、要購買來源清楚產品、要認明完整中文標示」。民眾如有發現疑似違規之化粧品，歡迎撥打市民當家熱線1999(外縣市民眾撥打02-27208889)轉7079將有專人為您服務。

松山區八德路日藥本舖股份有限公司饒河門市部的「ECONECO夢幻指甲油」，外包裝未標示「重量或容量」，且「全成份」標示難以辨識。（圖／台北市政府衛生局提供）