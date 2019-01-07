高手在民間！國三生「麒麟」氣球藝術驚豔網民

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）一名國三生昨（6）日在臉書報廢公社貼了一張自己創作的氣球藝術「麒麟」照，維妙維肖、鬼斧神工，至今已獲近5萬人按讚，網民讚嘆，高手果然在民間！

洪姓學生在臉書分享氣球作品時表示，「麒麟」是他親手製作，尺寸120*200公分，歷時20個小時，用了500條氣球，是他至今費時最久、最大的作品，將參加Qualatex Color Quest氣球大賽。

長相清秀、一臉稚氣未脫的模樣，實難想像這名國三生已然是一位氣球大師。以藍色為基調的麒麟，身體採金屬藍，毛髮以水藍、藍綠氣球相間，一隻活靈活現的神獸躍然眼前。

照片一出，社團一片驚呼，網友表示，「現在國三生都這麼強大嗎？」「我只會捏貴賓狗而已。」「可以拿金牌了。」還有人打趣地說，「不用考大學了，直接攻讀氣球工程學系。」

洪姓學生也藉機宣傳他的粉絲頁「洪呆呆氣球工作坊」，可一窺他的多項作品。其中特別引人注目的是一件「氣球旗袍」，他在介紹時表示，該作品兼具復古與創新元素，以13種漸層色打造特殊視覺效果。為了凸顯模特兒身材，他更加入了無氣編織、鋼絲花髮飾等嘗試，對自我突破的成果相當引以為豪。這件作品也讓他拿下「藝氣鬥陣」台灣盃氣球表演比賽「精雕細琢組」亞軍。

氣球旗袍（圖／洪呆呆氣球工作坊）