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賴清德最快周四提內閣總辭 「蘇邁配」傳將組閣上陣

By  台灣英文新聞－編輯
2019/01/07 11:25
圖為前行政院長蘇貞昌6日，在新莊中港國小為民進黨主席補選進行投票。

圖為前行政院長蘇貞昌6日，在新莊中港國小為民進黨主席補選進行投票。 (來源 中央社)

（台灣英文新聞／政治組綜合報導）民進黨主席補選結果昨（6）日出爐，由前行政院秘書長卓榮泰勝出，媒體報導，接下來本周行政院長賴清德將在立法院臨時會通過年度總預算案後，提出內閣總辭，接任人選為蘇貞昌，副閣揆則由陳其邁搭配。

儘管遭到慰留，行政院長賴清德堅決請辭閣揆，為去年九合一大選結果負起全責，外界預料時間點會是一月中，尤其本周三立法院臨時會預計將通過今年度總預算案，完成後最快周四賴清德就會提出內閣總辭，自由報導，接任閣揆的新人選，將由蘇貞昌接任，副閣揆則是由陳其邁出任。

報導指出，除了隸屬總統職權的外交、國防相關部會外，其他閣員將會由蘇貞昌決定人選；另外副閣揆將會由陳其邁接任，目標就是要盡快上手，讓執政團隊可以重新獲得人民的信任。

對於由蘇貞昌接任閣揆，黨政高層分析，賴清德先前因為都以小英意見為主，導致最後許多事情懸而未決，而蘇貞昌接任後，將可以做一些政治性的決定，協助處理「小英不想做的事」，反而更看好蘇貞昌和蔡英文的結合，有助蔡英文連任。

資深媒體人黃暐瀚日前於政論節目《雲端最前線》上表示，蘇貞昌「老驥伏櫪，志在千里」，他曾任行政院長，且參選2020的機會不大，是小英現階段最好的人選。

蘇貞昌2006年1月至2007年5月間曾任一年多的行政院長，2007年卸任時代表民進黨競選副總統一職。
內閣總辭
賴清德
蘇貞昌

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