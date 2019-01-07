新南向政策與廉航神助攻　桃機旅運躍全球前50

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）桃園國際機場2018年旅客運量較前一年成長3.69%，低成本航空蓬勃發展，運量較前一年成長91萬人次，新南向政策也挹注了南向國家旅客來台，客運量較前一年增加101萬人次。

桃園國際機場2018年旅客運量再創新高，桃機公司發布新聞稿表示，根據移民署確切的統計資料，2018年旅客運量達到4,653萬人次，較前一年(2017)成長3.69%，根據國際機場協會2017年統計資料，全球超過5萬座機場中，僅有約50座的機場年旅運量達到4,000萬人次，桃園機場4,653萬的年旅運量代表已晉身全球前50大機場之列，屬於機場界的大聯盟成員。

桃園機場公司分析運量持續成長原因，除低成本航空蓬勃發展，運量較前一年成長91萬人次，成長率達12.05%外，政府新南向政策也挹注了南向國家（含東南亞、南亞、紐、澳等國）達9.84%的成長率，客運量較前一年增加101萬人次；而2018年來自中國大陸的旅客人次為803萬人次，成長1.91%。

桃園機場為因應旅客運量的持續成長，機場公司除積極進行第二航廈擴建及推動第三航廈建設外，也將加速推動自助報到、增設強化通關設施等相關作為，為持續成長的旅客運量做好準備，提供旅客更好的出入境與機場服務品質。