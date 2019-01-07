北捷推團體IC票卡 20人團體僅需1名閃靈刷手

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）為節省團體旅客進出捷運站之時間，台北捷運即日起，推出團體IC（晶片）票卡，只要20人以下的團體旅客憑該票卡，便可推派一人擔任刷手，一卡多刷讓同行旅客順利進出車站。

北捷表示，團體IC票卡於各車站詢問處販售，將試辦3個月，後續視旅客使用情形評估是否調整或續辦。本票卡適用2至20人，試辦期間考量旅客團體人數過多，可能將有較長時間佔用閘門通道情形，初步以20人以下人數為試辦範圍。

北捷提醒，每刷卡1次即可進（出）1人，一旦刷卡感應，閘門螢幕即顯示團體票人數及已通過人數。例如購買10人IC票卡的團體，在進（出）車站時，可由第1位旅客持票卡，立於車站閘門旁負責刷卡感應。每刷卡1次，即請1位同行旅客先通過閘門進（出）站，以此類推。待同行9位旅客均順利通過閘門後，最後自行刷卡進（出）站。

此外，團體IC卡不具加值功能，一經售出概不退換，需於購買當日使用。旅客購票同時，已依需求設定使用起訖站，若發生出站站別與原購票目的站不同，需另洽站務人員處理。

北捷團體票原以紙票於車站詢問處販售，購買10人（含）以上，每人票價以單程票8折優惠；購買40人（含）以上，每人票價以單程票7折優惠。此種團體紙票，需由車站人員手動開啟「團體票/自行車票出入口」，讓團體旅客進出車站。

詳情可洽北捷24小時客服專線（02）218-12345或北捷官網。