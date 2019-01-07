〈財經主筆室〉川普無懼蘋果降財測 美中貿易協定後景氣真能回春？

美國蘋果公司調降財測的利空，上周一度讓美科技股大跌5.07%，創2011年8月中旬以來單日最大跌幅，蘋果股價單日更是應聲大跌近10%，上周五雖然美科技股出現反彈，蘋果股價隨勢上漲超過4%，但市場對貿易戰造成景氣下滑利空疑慮未能消除，由蘋果下調在中國市場營收預測動作來看，不僅說明中國經濟的確已經陷入下滑趨勢外，似乎也突顯美國乃至於全球經濟成長也出現放緩的警訊。

美國蘋果公司表示受中國經濟疲軟、消費下降和美中貿易戰影響，將下調今年第1季營收預期。消息一出不僅造成蘋果股價大跌，除蘋果股價單日市值蒸發超過600億美元外，國際股市也全部都受到波及大跌，全球股市損失相當慘重，若要計算這個損失，金額絕對遠遠大過美國原本計劃對中國開徵的2000億美元關稅。就以台股的台積電為例，股價去年8月創下歷史新高268元，至今4個月跌幅逾二成，市值跌掉新台幣1.55兆元，單單台積電一檔股票市值也蒸發掉超過500億美元。

當然美中貿易戰並非造成中國經濟出現減緩唯一理由，中國打壓風險性貸款，也讓中國經濟陷入了下滑趨勢，川普的關稅開徵更對中國增加了壓力。但蘋果調降財測的動作，應該只是美中貿易戰讓全球經濟降溫出現的新証據，其實全球經濟減緩早有跡可尋，包括全球主要的大企業，去年第4季紛紛採取緊縮成本動作，貿易強國的韓國日前官方公布數據，2018年12月出口比前一年度同期下降1.2%，韓國貿易部表示受中國需求降溫是重要因素，愈來愈多景氣下滑數據紛紛出現，在在顯示美中貿易摩擦給全球貿易蒙上陰影，而美國經濟成長似乎也在放緩。

對於蘋果受美中貿易影響而調低第一季財測，川普總統事後說，不擔心蘋果，也不擔心會對美國經濟造成衝擊，川普還向蘋果執行長庫克喊話，希望蘋果能多在美國製造產品。川普過去也曾對股市投資人說，美中貿易戰會讓股市感到短痛，但卻可換得長久的利多，但以蘋果如今在中國的處境，以及美股在2018全年表現，美股三大指數皆創下金融危機以來最大跌幅來看，川普的說法似乎愈來愈站不住腳。

美中貿易戰只要開打，對全球經濟造成負面影響是早可預期，畢竟中國是全球第2大經濟體，也是全球最大的商品出口國家，只要中國受到傷風，世界其它國家都可能跟著感冒，也就是說貿易戰一旦開打，就沒有任何一個國家是贏家，全部都是輸家。 中國經濟減緩讓民眾消費趨於保守，高單價的蘋果手機絕對是受害者之一，但中國民眾的生活不是只有買手機，很多外國精品業者也開始感受到中國景氣的寒冬，相信美國汽車在中國的銷量也會受到嚴重影響，中國景氣不佳也是會波及全球經濟表現。

川普日前表示美中將會達成貿易協議，且雙方正進行最高層級的談判，而且隨著中國經濟放緩，中方想要達成協議，也必須這麼做。其實美國經濟表現欠佳，人民會開始怪罪川普的經濟政策，川普目前需要平息市場的焦慮，加上中國經濟已經出現下滑，將迫使美中雙方儘快達成貿易協定，只是貿易協定達成後的景氣能夠就此止跌回升嗎？相信很多市場經濟專家會抱持懷疑態度！