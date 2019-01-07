印尼新住民尋找失聯家人　盼完成雙親心願

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）印尼籍新住民吳仙璇已嫁來台10年，希望替父母找到失聯30多年的姑姑，她深信姑姑還在世，多年來卻音訊全無，希望有緣人協尋，能完成雙親心願。

自由報導，現年31歲的吳仙璇表示，姑姑本名賴美蘭，是父親家族7名手足中的老么，從小備受疼愛，因此她在20多歲嫁到台灣，家人十分不捨。父親經常提及，姑姑嫁到嘉義鹿草鄉的張姓人家後，剛開始幾年每年書信往來，分享養育3女1子的喜悅，但不知到什麼原因，後來卻突然不再收到姑姑的信，且音訊全無。

吳仙璇說，也嫁到台灣住在台北的堂姑轉述，姑姑來台後，從母姓改名游西蘭；突然失聯後，堂姑曾親到嘉義尋找，卻發現已人去樓空，未留下任何線索。

吳仙璇表示，她其實不曾見過姑姑，但父母非常思念她，經常拿出姑姑的照片對她念茲在茲，因此2007年她嫁來新竹縣北埔鄉時，雙親特別叮嚀她盡力尋找，11年來她四處打聽，可惜一直沒有好消息出現，父親和其姊姊卻已相繼過世。

後來，吳仙璇還曾為姑姑算命，命理師說她的姑姑還在世，但住在偏遠山區，精神狀況不佳；她擔心姑姑可能因為疾病關係而未能與娘家聯絡，更加殷切期盼能夠找到她。

吳仙璇說，如果姑姑還健在，年約60歲，最小的兒子應該也有30歲了。「無論過程再辛苦，我都要找到姑姑」，她不願放棄任何機會，希望透過有緣人的幫忙，一圓父親的遺願。民眾若有她姑姑的消息，請搜索她的臉書留言，她會非常感激。



（影片來源：Youtube）