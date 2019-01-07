打壓宗教再一樁 中國推伊斯蘭教五年漢化計畫

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合外電報導）中共喉舌《環球時報》英文版昨（6）日刊出報導，指中國境內伊斯蘭團體已同意接受共黨的五年漢化計畫，中國打壓宗教行動再添一樁。

Global Times指出，來自北京、上海、湖南、雲南、青海等8省與地區之伊斯蘭組織代表，5日在北京的一場座談會上，同意於2018至2022年，遵照中共提出之綱要與相關措施，推行伊斯蘭教中國化。

中國伊斯蘭教協會會長楊發明表示，將為中國境內穆斯林辦理相關課程，並就社會核心價值、法律、傳統文化等方面提供訓練，具體綱要內容將於近日公布。中國伊斯蘭教經學院副院長高占福指出，此事是習近平2015年提出，如今「時機已成熟」。他強調中國化並不會改變伊斯蘭教教義、習慣，或意識形態，目的是為了協助教徒融入中國社會。

然而，此一舉措不免令外界擔憂，又是中國打壓宗教自由的最新手段。過去一年以來，中國對境內伊斯蘭教徒之迫害已陸續遭到披露。

此前《美聯社》報導，目前中共以再教育為由在新疆關押了上百萬穆斯林，除了被迫放棄自身語言與宗教，吸收中共所灌輸的政治意識形態，更被壓榨勞力，從事紡織、製造業等生產。《衛報》則報導，華府維吾爾人權計畫領袖呼籲各國正視新疆「集中營」穆斯林的困境，並指中共正試圖滲透世界各地的維吾爾族群。

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