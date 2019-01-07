國小新住民語一人開班　教育部擬增加教學誘因

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）12年國教新課綱8月上路後，新住民語文列小一新生必選修，桃竹竹苗4縣市為達成「一人即開課」目標，近年積極培訓新住民師資，然而校園現場教育人員坦言，師資與教室安排仍須磨合，教育部擬增加投入新住民語教學的誘因。

聯合報導，桃園市就讀國中小的新住民子女近2.2萬人，僅次新北市，8月起新課綱語文領域將增開新住民語選項，有越南、印尼、泰國、緬甸、柬埔寨、菲律賓及馬來西亞等7國官方語言文化，小一新生為必選修，有學生選修就須開課，一周一節，國一則為選修，考量國中課多，將以社團形式為主。

教育局國中教育科長蔡聖賢說，經初步盤點，108學年度將有800到1000名小一新生可能選修新住民語，為避免交通往返成本讓師資卻步，目前研議採多校共聘因應，將鄰近五、六間學校需求緊密排課，由1人授課。

蔡聖賢說，排課挑戰還有部分冷門語種師資少，或偏遠學校不易抵達等，教育局思考採e化遠距教學因應，另教學鐘點費每小時320至360元，目前也正評估加碼激勵獎金做為交通補貼，增加新住民投入教學誘因。

竹市108學年度預估有330名新住民小一新生，教育處指出，106學年度起已委託大庄國小培訓新住民語師資，51人完訓，印尼語與馬來西亞語開課需求最高。因應8月新課綱上路，已依據師資居住區域進行分區調查，並配合辦理遠距直播的說明會。