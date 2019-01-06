駁回停聘管案　台北高等行政法院法官為管中閔同事？

(台灣英文新聞 / 政治組 綜合報導) 管中閔預計本(1)月8日接任台大校長一職，近日傳出日前台大校長候選人吳瑞北向法院聲請假處分，遭台北高等行政法院審判長蕭忠仁裁定駁回。但駁回本案的審判長身分卻被爆出，是管中閔在台大財金系兼課的同事。

台北高等行政法院4日新聞稿表示，「本院審理聲請人吳瑞北與相對人教育部間因大學法事件聲請假處分(107年度全字第93號)，審理結果裁定聲請駁回」。

台大教授劉靜怡檢視北高行新聞稿後，在臉書貼文表示，「昨天吳瑞北假處分聲請案裁定合議庭的庭長，是管爺的同系同事、台大財金系兼任助理教授？」。她指出，「連科技部計畫審查，同校同事都要迴避當審查人呢，明知自己是同系同事，卻不必自請廻避司法審判？」

引述《自由時報》報導，台北高等行政法院回應，兩種情況法官必須迴避，第一是法官與當事人有八等血親、五等姻親、曾參與前審審判、訂有婚約等八種關係；另一種則是當事人認為法官審理有明顯偏頗，聲請迴避。

《中央社》報導，法院發言人於5日表示，同事關係不構成自行迴避審案理由。

吳瑞北因教育部去(2018)年12月24日宣布同意管中閔接任台大校長，隔天赴法院聲請定暫時狀態之假處分，防止管中閔上任，法院於去年12月27日傳喚吳瑞北及教育部代理人到庭陳述；合議庭經權衡台大校長遴選爭議所涉各方公私利益，認為聲請無理由，1月4日駁回。還可抗告。

▲數十位台大校友、教職員5日在傅鐘前召開記者會，要求停止辦理台大校長交接。圖中蹲者即活動發起人之一的律師林憲同。(照片來源：中央社)