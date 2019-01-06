美福攜手知名法國鑄鐵鍋 「鮑魚花膠黏嘴雞湯」 萬元鍋帶回家

農曆新年是家人團聚的好時光，新春拜年伴手禮更是不能少！台北美福大飯店即日起集結館內各廳推出多樣春節外賣商品，其中主打香港行政主廚王志孚頗受好評的「鮑魚花膠黏嘴雞鍋」，並首度與來自法國頂級廚具品牌Staub合作，每鍋僅NT$9,888(限量50組)，即可將市價NT$11,600的26公分圓形鑄鐵鍋帶回家。潮粵坊另有「美國極黑豬香腸」、「干貝臘味蘿蔔糕」、「棗泥核桃年糕」及各式糕點禮盒；欲品嚐台灣味的手路菜，米香台菜餐廳則推出「甘蔗燻雞」、「雙紅蟳米糕」等帶有兒時回憶的經典外賣年菜；如想顛覆傳統品嚐西式及日式的年菜，GMT義法餐廳則推出「BBQ香烤豬肋排」與「紅酒燉牛膝」；晴山日本料理則推出「日式旨煮活鮮鮑」與「子持香魚甘露煮」。即日起至2019年1月15日預訂還可享早鳥85折優惠及消費滿NT$5,000享台北市、新北市定點免費配送服務，訂購10盒以上再享優惠折扣，詳情請洽02-7722-3390潮粵坊。

中華文化傳承下來的傳統，家庭團聚吃年菜具有吉祥、好兆頭的象徵意義。行政主廚王志孚帶領各餐廳主廚，推出台、粵、日、義外賣年菜品項(含禮盒)。中式餐廳潮粵坊港潮餐廳與米香台菜餐廳相繼推出象徵起家的各式雞年菜，有透過嚴選老母雞、雞骨、雞腳共同熬煮的精華湯頭，且搭佐豐富頂級食材的「鮑魚花膠黏嘴雞鍋」，或以古法烹製正土雞(全雞)，洋溢滿滿古早台灣味的「甘蔗燻雞」；潮粵坊亦有象徵步步高升的「干貝臘味蘿蔔糕」，內含廣式臘腸與北海道干貝絲，頂級食材讓美味再升級，甜而不膩的「棗泥核桃年糕」自去年推出後，也深受消費者喜愛。象徵年年有餘的魚料理亦不可少，米香台菜餐廳的「五柳迦納魚」以香炸方式料理迦納魚，搭配特製糖醋醬與鮮豔的彩椒，祝你新的一年口袋滿滿；晴山日本料理同步推出「子持香魚甘露煮」，肉質肥美的帶卵香魚，浸入茶高湯中煨煮，帶股淡淡的茶香。