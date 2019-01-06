台北凱撒外帶年菜組 評比常勝軍

金豬年即將到來，您還在煩惱除夕圍爐菜色嗎？為搶攻除夕圍爐商機，台北凱撒推出最強年菜外帶組合，包含了三道榮獲專業美食家肯定的「金牌蘿蔔絲酥餅」、「王朝經典佛跳牆」、「東港櫻蝦腊味飯」以及兩種精緻的外帶年菜套餐，讓您將澎湃美味輕鬆上桌！另外也可以選擇到飯店圍爐，看表演、摸大獎..等精彩活動熱鬧一下。今年讓自己和家人一起輕鬆團圓慶好年吧！

選擇星級飯店主廚精心烹煮的外帶年菜是時下除夕團圓宴的新趨勢，有著多年承辦國慶晚宴經驗的台北凱撒料好又高CP值的口碑遠近馳名，也趁此推出「百福臻．豐足年」年菜外帶，凡於2019/1/18前預購，即可享有早鳥優惠價7,999元的八寶迎春套餐與3,999元的五福臨門套餐，豐盛頂級美味輕鬆上桌。今年特別推薦打響美味口碑的三道料理：歷年來評比得冠軍無數次的「金牌蘿蔔絲酥餅」，特別嚴選嘉南平原新鮮蘿蔔拌入炒香的洋火腿、蝦米與特調辛香料，口感酥鬆，蘿蔔香氣鮮明，讓人流連忘返意猶未盡；深受多位美食家讚賞湯料處理用心的「王朝經典佛跳牆」，主廚採用金華火腿搭配豬大骨與雞骨，以文火熬製3小時，熬出濃烈香氣的金黃色湯頭，各式精選湯料再加上擁有豐富膠質的月眉翅，營養豐富的配料完美結合，是闔家團聚的經典美味。被譽為媲美傳說中黯然消魂腊味飯的「東港櫻蝦腊味飯」，遵循古法，精選台灣長糯米加上數種豐富食材入餡，從鮮美甘甜的東港櫻花蝦及香味十足的臘腸，是年節餐桌必備象徵喜氣的主食。以上得獎的三道禮盒組只要3,500元，讓今年過年的重頭戲，藏在美味菜餚裡，細嚼慢嚥樸實卻難忘的好滋味。

飯店圍爐則是另外一種奢華選擇，台北凱撒推出「凱撒圍爐聯歡慶新春」飯店圍爐專案，享用除夕當日精緻豐盛的中西式團圓饗宴，Checkers自助餐每位只要980+10%元起，王朝餐廳與宴會廳的中式桌菜每位只要1,980+10%元起，即可與親朋好友一同在優雅舒適的用餐環境，品嚐主廚精湛手藝將新年祝福與展望融入菜餚，為新的一年帶來好彩頭！除了菜色設計得年味十足外，現場還有熱鬧的川劇變臉跟魔術秀表演與大家同歡互動。除夕夜消費滿3,888元再加碼新春吉祥摸彩，獎項包含了住宿券、餐券等好禮，台北凱撒大方送出價值十萬元以上獎品讓闔家大小迎個好兆頭歡樂過好年。針對初一到初五的走春與回娘家也推出餐飲優惠方案，讓大家吃好料輕鬆享受團聚時間。聚完餐後別忘了跟飯店吸睛又充滿喜氣的春節藝術裝置合影，打卡留下一個美好的回憶！

此外更有各式精選的年節伴手禮盒，包含了新推出就好評不斷的「凱撒核桃酥」、超人氣的經典「港式蘿蔔糕」與「凱撒XO醬」..等，可依個人喜好加購，為親友團聚的除夕夜晚增添幸福氛圍。經由台北凱撒王朝餐廳主廚精心設計的外帶年菜，就像直接外帶一位大廚回家，為全家人獻上多樣而充滿細膩巧思，和精緻豐盛的美味料理。輕鬆在家就能優雅吃到熟悉、安心、美味豐盛佳餚，無論是自家食用或是宴客，絕對裡子面子都滿足!訂位/預購服務專線：02-2311-5150 轉2331至2333 (3F王朝餐廳)，更多詳情請見台北凱撒大飯店官網或 Facebook粉絲專頁：「台北凱撒大飯店」。